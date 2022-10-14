Ракетными ударами по Украине Кремль отвлекает россиян от скандалов с мобилизацией, — ISW

Аналитики утверждают, что отвлекающий маневр не удался: в российских медиа появляется все больше свидетельств того, что мобилизованных отправляют на убой. Это возмущает многих россиян.

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Кремль по-прежнему пытается отвлечь общественное мнение в России от проблем с мобилизацией и на фронте, нанося ракетные удары по Украине, однако эта тактика не дает ожидаемого эффекта, констатируют аналитики американского Инситута изучения войны (ISW).

Российские националисты по-прежнему требуют кадровых перестановок в военно-политическом руководстве и объявления войны Украине. Военные блогеры рассказывают о потерях среди мобилизованных и критикуют командование за то, что новобранцев бросают в бой без снаряжения, подготовки и боевого слаживания.

Аналитики отмечают, что российские СМИ сообщили о гибели пятерых мобилизованных из Челябинска. Многие блогеры заявили, что убитых и раненых должно быть больше. Они приводят в пример приказ командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа Михаила Зусько о немедленной переброске мобилизованных военнослужащих 15-го полка 27-й мотострелковой бригады из Москвы и Московской области к обрушившейся линии фронта в районе Сватово. Приказ поступил 2 или 3 октября, поэтому новобранцы не успели пройти подготовку.

Вблизи от линии фронта россияне, оказавшись без связи, командиров и снабжения, попали под сильный артиллерийский огонь. В итоге родственники нашли половину бойцов 15-го полка ранеными в белгородской областной больнице, другая половина до сих пор находится на передовой.

Также военные блогеры сообщили, что гробы с телами погибших мобилизованных уже привозят в Челябинск, Москву и Екатеринбург. Один военкор 13 октября пожаловался на то, что с таким отношением к мобилизованным к февралю 2023 года погибнет 10 тыс. из них, еще 40 тыс. получат ранения. Поэтому неудивительно, что многие новобранцы предпочитают сдаваться в плен украинцам.

"Постоянство таких жалоб подтверждает оценку ISW о том, что мобилизационная кампания не подготовит достаточно боеспособных российских кадров, чтобы повлиять на ход войны в краткосрочной перспективе", — сказано в отчете института.

Ранее в ISW заявили, что ракетные удары по Украине не связаны с назначением Сергея Суровикина новым командующим Объединенной группировкой войск РФ. Для российской армии жестокое обращение с гражданским населением является стандартной операционной процедурой.

Напомним, журналистам удалось идентифицировать троих из пяти погибших на войне против Украины российских мобилизованных из Челябинской области. Их сослуживцы рассказали, что новобранцев "как мясо бросили в штурмовую группу с двумя гранатометами" без какой-либо подготовки.