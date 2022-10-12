Массированные ракетные удары по Украине не связаны с "тактикой" Суровикина, — ISW

Стиль нового командующего оккупационными войсками генерала Суровикина не повлияет на дальнейшее проведение военных операций Кремлем, поскольку РФ имеет серьезные проблемы в войне против Украины.

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Назначение генерала Сергея Суровикина на должность командующего Объединенной группировкой войск РФ не объясняет нанесение массированных ракетных ударов по городам Украины. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 11 октября.

По мнению аналитиков, стиль ведения боевых действий Сергея Суровикина не объясняет волны массированных ударов по украинским городам. Более того, тактика генерала армии РФ существенно не повлияет на дальнейшее проведение военных операций Кремлем в Украине.

Эксперты отмечают, что все российские командующие военными округами как минимум один раз побывали в качестве начальника штаба или командующего российскими войсками в Сирии, на территории которой наносились удары по гражданской инфраструктуре, включая больницы и хлебоприемные пункты.

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"Пренебрежение международным правом и энтузиазм к жестокому обращению с гражданским населением были стандартной операционной процедурой для российских войск в Сирии до, во время и после пребывания Суровикина на этом посту. Это стало частью российского способа ведения войны. Назначение Суровикина не приведет к дальнейшей "сириализации" российских операций, потому что боевое пространство в Украине принципиально отличается от боевого пространства в Сирии, а прямое сравнение с сирийским сценарием искажает тот факт, что Россия сталкивается с совершенно другими проблемами в Украине", — говорится в отчете ISW.

Аналитики сомневаются, что ВС РФ продолжат волнами наносить ракетные удары по украинским городам или осуществлять "ковровые" бомбардировки по примеру Сирии. Это связано с тем, что российская авиация не может доминировать в украинском небе, как было на Ближнем Востоке.

Наращивание ракетных ударов по Украине также анализировало Главное управление разведки Минобороны. По мнению ведомства, подобные методы ведения боевых действий против гражданского населения активно применял генерал Сергей Суровикин во время сирийской кампании. В ГУР предполагают, что массированные ракетные удары 10-11 октября были осуществлены с целью показать, что кадровые решения президента РФ Владимира Путина имеют какое-то значение.

Фокус в своем материале также публиковал биографию генерала армии РФ Сергея Суровикина и рассказывал, как топ-офицер воевал против гражданского населения в Сирии.