"Стиль Суровикина": в разведке объяснили, почему Россия нарастила ракетные удары по Украине

Командующий российскими силами в Украине применял тактику террора против мирного населения в Сирии. Теперь он делает то же самое в Украине, сообщили в ГУР.

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Массированные ракетные удары, зафиксированные в Украине в последние дни, является тактикой нового командующего объединенной группировкой войск РФ генерала армии Сергея Суровикина. При помощи интенсивных обстрелов командир российских оккупантов пытается доказать, что кадровые решения президента РФ Владимира Путина дают результат. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет пресс-служба ведомства.

"Забросать ракетами объекты инфраструктуры – это стиль Суровикина… Он знает, что самолеты летают и с них можно сбрасывать ракеты. Вот, собственно, этим они и занимались для того, чтобы показать, что новые кадровые назначения Путина имеют какое-то значение", — сказал Юсов.

Представитель ГУР также отметил, что Суровикин, не служив в авиации, возглавлял Воздушно-космические силы РФ, а до этого — воздушную группировку российских войск в Сирии. В этой стране командующий силами РФ в Украине также применял тактику террора местного населения, заявил Юсов, отметив, что такие действия направлены прежде всего на устрашение.

Сотрудник украинской разведки добавил, что заявления российского военного руководства о применении в Украине высокоточного оружия — не больше чем миф, так как на самом деле ракеты РФ попадают по улицам и детским площадкам, а не по стратегическим объектам.

"Ракетные удары в часы пик по густонаселенным городам – это террористический акт", – констатировал Юсов.

По данным Офиса президента, в результате массированной атаки войск РФ по Украине 10 октября погибли 23 человека, ранения получили 100 мирных жителей. Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал карту ударов, нанесенных российскими силами вчерашним утром.

Фокус недавно рассказывал, кто такой Сергей Суровикин, которого назначили руководить российскими войсками в Украине.