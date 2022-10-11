"Стиль Суровікіна": у розвідці пояснили, чому Росія наростила ракетні удари по Україні

Командувач російськими силами в Україні застосовував тактику терору проти мирного населення Сирії. Тепер він робить те саме в Україні, повідомили в ГУР.

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Масовані ракетні удари, зафіксовані в Україні останніми днями, є тактикою нового командувача об'єднаного угрупування військ РФ генерала армії Сергія Суровікіна. За допомогою інтенсивного обстрілу командир російських окупантів намагається довести, що кадрові рішення президента РФ Володимира Путіна дають результат. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону, пише пресслужба відомства.

"Закидати ракетами об'єкти інфраструктури — це стиль Суровікіна... Він знає, що літаки літають, і з них можна скидати ракети. Ось, власне, цим вони й займалися для того, щоб показати, що нові кадрові призначення Путіна мають якесь значення", — сказав Юсов.

Представник ГУР також зазначив, що Суровікін, не служивши в авіації, очолював Повітряно-космічні сили РФ, а до цього повітряне угруповання російських військ у Сирії. У цій країні командувач сил РФ в Україні також застосовував тактику терору місцевого населення, заявив Юсов, зазначивши, що такі дії спрямовані насамперед на залякування.

Співробітник української розвідки додав, що заяви російського військового керівництва про застосування в Україні високоточної зброї — не більше ніж міф, оскільки насправді ракети РФ поцілюють по вулицях і дитячих майданчиках, а не по стратегічних об'єктах.

"Ракетні удари в години пік по густонаселених містах — це терористичний акт", — констатував Юсов.

За даними Офісу президента, внаслідок масованої атаки військ РФ по Україні 10 жовтня загинули 23 особи, поранення отримали 100 мирних жителів. Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав карту ударів, завданих російськими силами вчорашнього ранку.

Фокус нещодавно розповідав хто такий Сергій Суровікін, якого призначили керувати російськими військами в Україні.