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"Сирийский мясник" начал действовать: военный аналитик о причинах ракетного удара по Украине

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Фото: Getty Images | По Украине выпущено 84 ракеты

Массированная ракетная атака на украинские города — это попытка сломить волю к сопротивлению. Военный аналитик Глеб Парфенов рассказал Фокусу, что стоит за причинами обстрелов Украины 10 октября.

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Утренний массированный удар российских войск по Украине — это попытка сломить волю украинцев к сопротивлению. Об этом в комментарии Фокусу заявил координатор направления безопасности Центра политических исследований Глеб Парфенов.

По словам аналитика, удары по Украине можно сравнить с лондонским блицем, когда нацисты проводили массированные налеты на столицу Британской империи. По сути, их цель — оказать психологическое давление на население.

"Сегодняшние удары можно сравнить с лондонским блицем, когда нацисты проводили массированные налеты на столицу Британской империи. Главное здесь — психологический фактор. Эти налеты являются попытками сломать волю к сопротивлению. Такие действия не делают с позиции сильного, это говорит о слабости и невозможности достигнуть целей иным путем. Так как на восьмом месяце войны удары по гражданской инфраструктуре не сильно повлияют на военную составляющую и лишь усилят международную поддержку", — сказал Парфенов в комментарии Фокусу.

Войска РФ возглавил "мясник Сирии" — отсюда и массированный обстрел Украины

Удары ВС РФ по гражданским и инфраструктуры объектам стоит ожидать и дальше. Причина в том, что командующим группы войск ВС РФ в Украине назначили генерала Суровикина, который известен своей жестокостью.

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Войну против Украины теперь возглавляет генерал Суровикин, который известен как "Сирийский мясник"
Фото: ТАСС

"Назначение командующим группы войск ВС РФ генерала Суровикина говорит о том, что — да, ожидать ударов стоит и игнорировать воздушные тревоги нельзя. Суровикин известен как "Сирийский мясник", который не жалеет никого, даже собственных подчиненных. Потому людям следует быть готовым к дальнейшим ударам, в первую очередь, в прифронтовых городах", — объяснил аналитик.

Парфенов советует уезжать из прифронтовых городов из-за вероятности усиления обстрелов и приближения зимы. Правительство Украины, считает военный эксперт, должно обратить внимание на механизмы расселения людей вплоть до принудительного вселения в пустующие квартиры или подселения к другим семьям. Таким образом жильем можно будет обеспечить больше людей.

Напомним, Владимир Зеленский договорился о срочном созыве "Большой семерки", чтобы обсудить усиление давления на РФ. В Минобороны Украины пообещали отомстить ВС РФ за массированные обстрелы Киева и городов Украины.