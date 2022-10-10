"Сирійський м'ясник" почав діяти: військовий аналітик про причини ракетного удару по Україні

Масована ракетна атака на українські міста — спроба зламати волю до опору. Військовий аналітик Гліб Парфьонов розповів Фокусу, що стоїть за причинами обстрілів України 10 жовтня.

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Ранковий масований удар російських військ по Україні — це спроба зламати волю українців до опору. Про це у коментарі Фокусу заявив координатор напряму безпеки Центру політичних досліджень Гліб Парфьонов.

За словами аналітика, удари по Україні можна порівняти із лондонським бліцом, коли нацисти здійснювали масовані нальоти на столицю Британської імперії. По суті, їхня мета — чинити психологічний тиск на населення.

"Сьогоднішні удари можна порівняти з лондонським бліцом, коли нацисти проводили масовані нальоти на столицю Британської імперії. Головне тут — психологічний фактор. Ці нальоти є спробами зламати волю до спротиву. Такі дії не здійснюють з позиції сильного, це говорить про слабкість та неможливість досягти цілей іншим шляхом. Оскільки на восьмому місяці війни удари по цивільній інфраструктурі не сильно вплинуть на військову складову і лише посилять міжнародну підтримку", — сказав Парфьонов у коментарі Фокусу.

Війська РФ очолив "м'ясник Сирії" — звідси і масований обстріл України

Удари ЗС РФ по цивільним та інфраструктурним об'єктам варто очікувати і далі. Причина в тому, що командувачем групи військ ЗС РФ в Україні призначили генерала Суровікіна, який відомий своєю жорстокістю.

[ + – ] Війну проти України тепер очолює генерал Суровікін, відомий як "Сирійський м'ясник" Фото: ТАСС

"Призначення командувачем групи військ ЗС РФ генерала Суровікіна говорить про те, що, так, чекати ударів варто й ігнорувати повітряні тривоги не можна. Суровікін відомий як "Сирійський м'ясник", який не шкодує нікого, навіть власних підлеглих. Тому людям слід бути готовим до подальших ударів, насамперед, у прифронтових містах", — пояснив аналітик.

Парфьонов радить їхати з прифронтових міст через можливість посилення обстрілів і наближення зими. Уряд України, вважає військовий експерт, повинен звернути увагу на механізми розселення людей аж до примусового вселення до порожніх квартир чи підселення до інших родин. Таким чином, житлом можна буде забезпечити більше людей.

Нагадаємо, Володимир Зеленський домовився про термінове скликання "Великої сімки", щоб обговорити посилення тиску на РФ. У Міноборони України пообіцяли помститися ЗС РФ за масовані обстріли Києва та міст України.