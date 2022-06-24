В РФ назвали имена командующих войсками в Украине

Александр Лапин руководит соединениями и воинскими частями центральной группировки ВС РФ, а генерал Сергей Суровикин возглавляет южную группировку.

Вечером 24 июня спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков, рассказывая российскому народонаселению о деятельности своих военных в Украине, назвал имена командующих группировок войск. Среди них генерал-полковник Александр Лапин, который руководит соединениями и воинскими частями центральной группировки ВС РФ, а также генерал Сергей Суровикин, который командует южной группировкой. Об этом сообщает "Ъ".

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В 2017 и 2019 годах Суровикин руководил действиями российских войск в Сирии, а с 31 октября 2017-го возглавляет ВКС РФ, он участвовал в войне в Таджикистане, во Второй чеченской и Сирийской войнах.

[ + – ] Александр Лапин

Александр Лапин руководит войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года, также он возглавлял общевойсковую академию ВС РФ.

Ранее Фокус сообщал, что дипломаты США и РФ обсудили подписание мирного соглашения по Украине. Посол РФ в США Анатолий Антонов, по утверждениям журналистов, потребовал уважения к Москве и возмутился тем, что Вашингтон не обращает внимание на "нацистов в Киеве".

Напомним, что РФ несколько лет кряду проводила секретную операцию по уничтожению украинских боеприпасов. К такому выводу пришли авторы публикации в WP.