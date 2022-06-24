Россия несколько лет подряд проводила секретную операцию, уничтожая украинские боеприпасы, — WP

После вторжения в Украину в 2014 году элитное разведподразделение ГРУ 29155 устраивало взрывы на складах боеприпасов в Европе, а также отравило болгарского оружейного менеджера за продажу оружия Украине.

У ВСУ заканчиваются боеприпасы для большей части артиллерийских установок. Во многом это можно отнести на счет российской тайной кампании по запугиванию и саботажу в последние 8 лет, которая предусматривала и диверсии на ключевых складах боеприпасов в Восточной Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей правительства и военного командования Украины.

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Бои на востоке и юге Украины сейчас преимущественно сводятся к беспрерывным артиллерийским ударам. ВС РФ ежедневно выстреливает более 60 тыс. снарядов, что в 10 раз меньше по сравнению с ВСУ, по словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр.

Большая часть украинской артиллерии — советских времен. Это те же снаряды калибра 122 мм и 152 мм, которые применяет РФ. Однако, исключая Россию, очень немногие страны могут помочь ВСУ с этими снарядами, во многом потому, что перед тем, как развязать масштабную войну, РФ потратила годы на уничтожение складов в Украине и другие странах Восточной Европы. Россия также закупала боеприпасы и другими способами препятствовала тому, чтобы они попадали в Украину. "Даже если все дадут нам эти боеприпасы, их все равно будет недостаточно", — заявила Анна Маляр, отметив, что Украина использует больше снарядов калибра 152-мм, чем производится в мире за один день.

Гаубицы НАТО и американской армии комплектуются снарядами 105-мм и 155-мм. Страны-партнеры передали Украине достаточный запас таких снарядов, но при ограниченном количестве артиллерийских установок. И хотя США и страны Европы обещали направить в Украину больше артиллерии, ВСУ все еще не могут заменить новыми установками устаревшее советское вооружение.

Война за боеприпасы

Сейчас идет теневая война за те немногие боеприпасы 152-мм, доступные на мировом рынке. Некий гражданин США, который помогает поставлять оружие в Украину, сказал, что недавно обратился к представителям одной из восточноевропейских стран на предмет закупки артиллерийских снарядов. Однако официальные лица из этой страны заявили, что не будут заключать сделку, потому что русские уже предупредили, что убьют их, если те что-нибудь продадут украинцам.

По его словам, иногда приходится скрывать, какая страна является покупателем. В ряде случаев представители Украины уже были уверены, что заключили сделки, но затем в последнюю минуту приходил работавший на Россию покупатель и перебивал цену.

Военные аналитики говорят, что в РФ знали, что в затяжной войне на истощение у Украины могут закончиться боеприпасы.

Однако, по словам Андрея Загороднюка, экс-министра обороны Украины, даже если бы украинское правительство начало производство, русские бы уничтожили это предприятие в первый день.

Взрывы на складах боеприпасов в Восточной Европе

После того, как Россия вторглась в Украину в 2014 году и разожгла сепаратистскую войну на востоке страны, участники элитного разведподразделения ГРУ 29155 устраивали взрывы на складах боеприпасов в Чехии.

По данным Bellingcat, сотрудники этого же подразделения отравили нервно-паралитическим веществом болгарского оружейного менеджера, который сообщил журналистам, что хранил боеприпасы в Чехии и продавал Украине.

Российских диверсантов также подозревают в организации четырех взрывов на складах вооружения в Болгарии в период с 2011-2020 гг. По данным болгарской прокуратуры, Москва пыталась сорвать поставки вооружений в Украину и Грузию.

Также имели место взрывы и на украинских складах. По словам Александра Турчинова, занимавшего пост секретарь СНБО, во время взрывов в марте и сентябре 2017-го, был уничтожен огромный объем боеприпасов и нанесен самый большой удар по обороноспособности Украины с начала войны в 2014 году.

По словам Майкла Кофмана, российского военного аналитика из CNA, российское ГРУ, судя по всему, провело кампанию по всей Европе, пытаясь пресечь поставки боеприпасов в Украину. Вероятно, это было сделано предусмотрительно.

По его словам, войны с такими странами, как Россия, опасны, тем, что даже несмотря на то, что российские войска поначалу действуют плохо, а так бывает часто, у РФ все равно достаточно ресурсов.

Ранее Фокус сообщал, что РФ начала вывозить боеприпасы из Беларуси. Боеприпасы грузят в специализированные вагоны. Их количество настолько большое, что для этого задействуются военные нескольких подразделений.