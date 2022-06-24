Росія кілька років поспіль проводила секретну операцію, знищуючи українські боєприпаси — WP
Після вторгнення в Україну в 2014 році елітний розвідпідрозділ ГРУ 29155 влаштовував вибухи на складах боєприпасів у Європі, а також отруїв болгарського менеджера зброї за продаж зброї Україні.
У ЗСУ закінчуються боєприпаси для більшості артилерійських установок. Багато в чому це можна віднести на рахунок російської таємної кампанії із залякування і саботажу останні 8 років, яка передбачала і диверсії на ключових складах боєприпасів у Східній Європі. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на представників уряду та військового командування України.
Бої на сході та півдні України нині переважно зводяться до безперервних артилерійських ударів. ЗС РФ щодня вистрілює понад 60 тис. снарядів, що в 10 разів менше порівняно із ЗСУ, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.
Більшість української артилерії — радянських часів. Це ті самі снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які застосовує РФ. Однак, виключаючи Росію, дуже небагато країн можуть допомогти ЗСУ з цими снарядами, багато в чому тому, що перед тим, як розв'язати масштабну війну, РФ витратила роки на знищення складів в Україні й інших країнах Східної Європи. Росія також закуповувала боєприпаси та іншими способами перешкоджала тому, щоб вони потрапляли в Україну. "Навіть якщо всі дадуть нам ці боєприпаси, їх все одно буде недостатньо", — заявила Ганна Маляр, зазначивши, що Україна використовує більше снарядів калібру 152-мм, ніж у світі за один день.
Гаубиці НАТО та американської армії комплектуються снарядами 105-мм та 155-мм. Країни-партнери передали Україні достатній запас таких снарядів, але за обмеженої кількості артилерійських установок. І хоча США та країни Європи обіцяли спрямувати в Україну більше артилерії, ЗСУ все ще не можуть замінити новими настановами застаріле радянське озброєння.
Війна за боєприпаси
Зараз триває тіньова війна за ті небагато боєприпасів 152-мм, доступних на світовому ринку. Якийсь громадянин США, котрий допомагає постачати зброю в Україну, сказав, що нещодавно звернувся до представників однієї зі східноєвропейських країн щодо закупівлі артилерійських снарядів. Проте офіційні особи з цієї країни заявили, що не укладатимуть угоду, бо росіяни вже попередили, що вб'ють їх, якщо ті щось продадуть українцям.
З його слів, іноді доводиться приховувати, яка країна є покупцем. У низці випадків представники України вже були впевнені, що уклали угоди, але потім в останню хвилину приходив покупець, який працював на Росію, і перебивав ціну.
Військові аналітики кажуть, що в РФ знали, що в затяжній війні на виснаження в України можуть закінчитися боєприпаси.
Однак, за словами Андрія Загороднюка, ексміністра оборони України, навіть якби український уряд розпочав виробництво, росіяни знищили б це підприємство в перший день.
Вибухи на складах боєприпасів у Східній Європі
Після того, як Росія вторглася в Україну в 2014 році та розпалила сепаратистську війну на сході країни, учасники елітного розвідпідрозділу ГРУ 29155 влаштовували вибухи на складах боєприпасів у Чехії.
За даними Bellingcat, співробітники цього ж підрозділу отруїли нервово-паралітичною речовиною болгарського менеджера зброї, який повідомив журналістам, що зберігав боєприпаси в Чехії і продавав Україні.
Російських диверсантів також підозрюють в організації чотирьох вибухів на складах озброєння у Болгарії у період із 2011-2020 років. За даними болгарської прокуратури, Москва намагалася зірвати постачання озброєнь в Україну та Грузію.
Також були вибухи і на українських складах. За словами Олександра Турчинова, який обіймав посаду секретар РНБО, під час вибухів у березні та вересні 2017-го, було знищено величезний обсяг боєприпасів і завдано найбільшого удару по обороноздатності України з початку війни у 2014 році.
За словами Майкла Кофмана, російського військового аналітика із CNA, російське ГРУ, зважаючи на все, провело кампанію по всій Європі, намагаючись припинити постачання боєприпасів в Україну. Ймовірно, це було зроблено завбачливо.
За його словами, війни з такими країнами, як Росія, небезпечні, тим, що навіть незважаючи на те, що російські війська спочатку діють погано, а так буває часто, РФ все одно має достатньо ресурсів.
Раніше Фокус повідомляв, що РФ почала вивозити боєприпаси з Білорусі. Боєприпаси вантажать у спеціалізовані вагони. Їхня кількість настільки велика, що для цього задіяні військові кількох підрозділів.