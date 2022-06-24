Росія кілька років поспіль проводила секретну операцію, знищуючи українські боєприпаси — WP

Після вторгнення в Україну в 2014 році елітний розвідпідрозділ ГРУ 29155 влаштовував вибухи на складах боєприпасів у Європі, а також отруїв болгарського менеджера зброї за продаж зброї Україні.

У ЗСУ закінчуються боєприпаси для більшості артилерійських установок. Багато в чому це можна віднести на рахунок російської таємної кампанії із залякування і саботажу останні 8 років, яка передбачала і диверсії на ключових складах боєприпасів у Східній Європі. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на представників уряду та військового командування України.

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Бої на сході та півдні України нині переважно зводяться до безперервних артилерійських ударів. ЗС РФ щодня вистрілює понад 60 тис. снарядів, що в 10 разів менше порівняно із ЗСУ, за словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр.

Більшість української артилерії — радянських часів. Це ті самі снаряди калібру 122 мм і 152 мм, які застосовує РФ. Однак, виключаючи Росію, дуже небагато країн можуть допомогти ЗСУ з цими снарядами, багато в чому тому, що перед тим, як розв'язати масштабну війну, РФ витратила роки на знищення складів в Україні й інших країнах Східної Європи. Росія також закуповувала боєприпаси та іншими способами перешкоджала тому, щоб вони потрапляли в Україну. "Навіть якщо всі дадуть нам ці боєприпаси, їх все одно буде недостатньо", — заявила Ганна Маляр, зазначивши, що Україна використовує більше снарядів калібру 152-мм, ніж у світі за один день.

Гаубиці НАТО та американської армії комплектуються снарядами 105-мм та 155-мм. Країни-партнери передали Україні достатній запас таких снарядів, але за обмеженої кількості артилерійських установок. І хоча США та країни Європи обіцяли спрямувати в Україну більше артилерії, ЗСУ все ще не можуть замінити новими настановами застаріле радянське озброєння.

Війна за боєприпаси

Зараз триває тіньова війна за ті небагато боєприпасів 152-мм, доступних на світовому ринку. Якийсь громадянин США, котрий допомагає постачати зброю в Україну, сказав, що нещодавно звернувся до представників однієї зі східноєвропейських країн щодо закупівлі артилерійських снарядів. Проте офіційні особи з цієї країни заявили, що не укладатимуть угоду, бо росіяни вже попередили, що вб'ють їх, якщо ті щось продадуть українцям.

З його слів, іноді доводиться приховувати, яка країна є покупцем. У низці випадків представники України вже були впевнені, що уклали угоди, але потім в останню хвилину приходив покупець, який працював на Росію, і перебивав ціну.

Військові аналітики кажуть, що в РФ знали, що в затяжній війні на виснаження в України можуть закінчитися боєприпаси.

Однак, за словами Андрія Загороднюка, ексміністра оборони України, навіть якби український уряд розпочав виробництво, росіяни знищили б це підприємство в перший день.

Вибухи на складах боєприпасів у Східній Європі

Після того, як Росія вторглася в Україну в 2014 році та розпалила сепаратистську війну на сході країни, учасники елітного розвідпідрозділу ГРУ 29155 влаштовували вибухи на складах боєприпасів у Чехії.

За даними Bellingcat, співробітники цього ж підрозділу отруїли нервово-паралітичною речовиною болгарського менеджера зброї, який повідомив журналістам, що зберігав боєприпаси в Чехії і продавав Україні.

Російських диверсантів також підозрюють в організації чотирьох вибухів на складах озброєння у Болгарії у період із 2011-2020 років. За даними болгарської прокуратури, Москва намагалася зірвати постачання озброєнь в Україну та Грузію.

Також були вибухи і на українських складах. За словами Олександра Турчинова, який обіймав посаду секретар РНБО, під час вибухів у березні та вересні 2017-го, було знищено величезний обсяг боєприпасів і завдано найбільшого удару по обороноздатності України з початку війни у 2014 році.

За словами Майкла Кофмана, російського військового аналітика із CNA, російське ГРУ, зважаючи на все, провело кампанію по всій Європі, намагаючись припинити постачання боєприпасів в Україну. Ймовірно, це було зроблено завбачливо.

За його словами, війни з такими країнами, як Росія, небезпечні, тим, що навіть незважаючи на те, що російські війська спочатку діють погано, а так буває часто, РФ все одно має достатньо ресурсів.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ почала вивозити боєприпаси з Білорусі. Боєприпаси вантажать у спеціалізовані вагони. Їхня кількість настільки велика, що для цього задіяні військові кількох підрозділів.