Россия начала вывозить боеприпасы из Беларуси, — СМИ

Известно, что погрузка боеприпасов проводится в 100 специализированных вагонов. Объем боеприпасов настолько существенный, что для этого привлечены военнослужащие нескольких подразделений.

Военное командование РФ начало перевозку боеприпасов из Беларуси в российский город Смоленск. Боеприпасы грузят в сто специализированных крытых вагонов для перевозки взрывчатых материалов с маркировкой "1-й класс опасности". Ведомства Минобороны РБ и РФ арендовали эти вагоны у БелЖД. Об этом сообщает Telegram-канал Беларускі Гаюн.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Отмечается, что в этих вагонах планируется вывоз боеприпасов в РФ. Погрузка проводится на нескольких крупных артиллерийских базах. В частности, на ВЧ 67878 (46-й арсенал ракет и боеприпасов) в Бронной Горе. Объем боеприпасов настолько большой, что для этого задействуются военнослужащие из ряда других воинских подразделений.

В дальнейшем группы вагонов по 6-10 единиц отправляются на станции Минского железнодорожного узла, где их цепляют к обычным грузовым поездам для отправки по маршруту Минск — Орша — стык.Красное — Смоленск.

Ранее Фокус сообщал, что РФ готовит взрывы жилых домов в Мозыре, чтобы таким образом втянуть в войну Беларусь. По данным ГУР, Кремль может прибегнуть к так называемому чеченскому сценарию, то есть устроить теракты против мирного населения, с тем чтобы дискредитировать Украину.