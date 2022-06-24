Росія почала вивозити боєприпаси з Білорусі, — ЗМІ

Відомо, що навантаження боєприпасів проводиться в 100 спеціалізованих вагонах. Обсяг боєприпасів настільки суттєвий, що для цього залучено військовослужбовців кількох підрозділів.

Військове командування РФ розпочало перевезення боєприпасів із Білорусі в російське місто Смоленськ. Боєприпаси вантажать у сто спеціалізованих критих вагонів для перевезення вибухових матеріалів із маркуванням "1-й клас небезпеки". Відомства Міноборони РБ і РФ орендували ці вагони в БелЗалізниці. Про це повідомляє Telegram-канал "Белорусский Гаюн".

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Зазначається, що в цих вагонах планується вивезення боєприпасів у РФ. Навантаження проводиться на кількох великих артилерійських базах. Зокрема, на ВЧ 67878 (46-й арсенал ракет і боєприпасів) у Бронній Горі. Обсяг боєприпасів настільки великий, що для цього залучаються військовослужбовці з інших військових підрозділів.

Надалі групи вагонів по 6-10 одиниць відправляються на станції Мінського залізничного вузла, де їх чіпляють до звичайних вантажних поїздів для відправки за маршрутом Мінськ — Орша — стик. Красне — Смоленськ.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ готує вибухи житлових будинків у Мозирі, щоб у такий спосіб втягнути у війну Білорусь. За даними ГУР, Кремль може вдатися до так званого чеченського сценарію, тобто влаштувати теракти проти мирного населення, аби дискредитувати Україну.