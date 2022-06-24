Дипломаты США и РФ обсудили подписание мирного соглашения по Украине, — Politico

Анатолий Антонов, по словам журналистов, потребовал, чтобы США проявляли уважение к Москве и возмутился тем, что Вашингтон не реагирует на "нацистов в Киеве".

Посол России в США Анатолий Антонов обсудил с экс-поверенным Соединенных Штатов в Афганистане Залмаем Халилзадом возможное прекращение войны в Украине, а также подписание мирного соглашения. Об этом пишет издание Politico.

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По данным журналистов, дипломаты встретились в Cafe Milano, которое расположено в одном из районов Вашингтона. На переговорах также присутствовал директор неправительственной организации Центр национальных интересов Дмитрий Сайкс. Корреспондент Politico находился в заведении и делал заметки о том, что обсуждали дипломаты.

В ходе переговоров Халилзад заявил, что необходимо подписать мирное соглашение для прекращения войны в Украине. Журналисты утверждают, что российский посол Антонов согласился с подобной инициативой и поинтересовался, на какие уступки Россия должна пойти, чтобы удовлетворить интересы США. В ответ на это Халилзад предложил организовать встречу с украинским дипломатом.

Во время обеда в Cafe Milano, по данным Politico, Антонов повторил пропагандистский тезис о том, что Украиной руководят нацисты. Посол РФ в США также поинтересовался, почему официальный Вашингтон никак не реагирует на политику Киева.

"У вас в США много еврейских парней. Почему они так терпимо относятся к тому, что происходит в Киеве? Не понимаю видения Зеленским будущего Украины", — продолжил Антонов и заявил, что США должны проявлять уважение по отношению к России.

Помимо этого, как рассказывает корреспондент Politico, российский посол заявил, что Москва должна получить от Вашингтона гарантии безопасности, после чего можно говорить о нормализации диалога между двумя странами.

Дмитрий Сайкс, в свою очередь, на встрече обсуждал возможность создания своего телеканала в России, который, по мнению Халилзада, может принести большую прибыль.

"Не забудьте о моей просьбе стать младшим партнером", — цитирует корреспондент Politico Антонова.

Журналисты отмечают, что российский посол отказался давать комментарий о переговорах с Халилзадом и Сайксом. Экс-поверенный США в Афганистане также не захотел общаться с Politico относительно неофициальной встречи в вашингтонском ресторане.

"Мне ясно, что вы даже не поняли, о чем шел разговор. Действительно, вы не были достаточно близко, чтобы услышать разговор достаточно хорошо, чтобы объективно сообщить о нем", — заявил Сайкс в комментарии журналистам после переговоров в Джорджтауне.

Напомним, 24 июня глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал переговоры лидеров G7 по мирному урегулированию войны в Украине.

Также сообщалось, что в конце июня состоятся переговоры между Украиной, Турцией, Россией и ООН о вывозе украинского зерна на международный рынок.