Дипломати США та РФ обговорили підписання мирної угоди щодо України, — Politico

Анатолій Антонов, за словами журналістів, вимагає, щоб США проявляли повагу до Москви й обурився тим, що Вашингтон не реагує на "нацистів у Києві".

Посол Росії в США Анатолій Антонов обговорив з експовіреним Сполучених Штатів в Афганістані Залмаєм Халілзадом можливе припинення війни в Україні, а також підписання мирної угоди. Про це пише видання Politico.

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За даними журналістів, дипломати зустрілися в Cafe Milano, розташованому в одному з районів Вашингтона. На переговорах був також директор неурядової організації Центр національних інтересів Дмитро Сайкс. Кореспондент Politico перебував у закладі та робив замітки про те, що обговорювали дипломати.

Під час переговорів Халілзад заявив, що необхідно підписати мирну угоду для припинення війни в Україні. Журналісти стверджують, що російський посол Антонов погодився з подібною ініціативою і поцікавився, на які поступки Росія має піти, щоб задовольнити інтереси США. У відповідь Халілзад запропонував організувати зустріч з українським дипломатом.

Під час обіду в Cafe Milano, за даними Politico, Антонов повторив пропагандистську тезу про те, що Україною керують нацисти. Посол РФ у США також поцікавився, чому офіційний Вашингтон не реагує на політику Києва.

"У вас у США багато єврейських хлопців. Чому вони так терпимо ставляться до того, що відбувається в Києві? Не розумію бачення Зеленським майбутнього України", — продовжив Антонов і заявив, що США мають проявляти повагу Росії.

Окрім цього, як розповідає кореспондент Politico, російський посол заявив, що Москва має отримати від Вашингтона гарантії безпеки, після чого можна говорити про нормалізацію діалогу між двома країнами.

Дмитро Сайкс, зі свого боку, на зустрічі обговорював можливість створення свого телеканалу в Росії, який, на думку Халілзада, може дати великий прибуток.

"Не забудьте про моє прохання стати молодшим партнером", — цитує кореспондент Politico Антонова.

Журналісти зазначають, що російський посол відмовився давати коментар про переговори із Халілзадом і Сайксом. Експовірений США в Афганістані також не захотів спілкуватися з Politico щодо неофіційної зустрічі у вашингтонському ресторані.

"Мені зрозуміло, що ви навіть не зрозуміли, про що йшлося. Справді, ви не були досить близько, щоб почути розмову досить добре, щоб об'єктивно повідомити про неї", — заявив Сайкс у коментарі журналістам після переговорів у Джорджтауні.

Нагадаємо, 24 червня глава Держдепу США Ентоні Блінкен анонсував переговори лідерів G7 щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Також повідомлялося, що наприкінці червня відбудуться переговори між Україною, Туреччиною, Росією та ООН щодо вивезення українського зерна на міжнародний ринок.