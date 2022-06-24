Лідери G7 обговорять дипломатичний кінець війни в Україні, — Блінкен

Країни "Великої сімки" побоюються продовольчої кризи. Політики хочуть домовитись мирно, але готуються до того, що переговори можуть не допомогти.

Лідери країн "Великої сімки" (G7) на саміті обговорять можливість дипломатичного закінчення розв'язаної Росією війни проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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"Наслідки російської агресії проти України обговорять найближчими днями. Буде порушено питання про можливий пошук дипломатичного рішення та підготовка до ситуації, якщо такої можливості не буде", — наголосив держсекретар.

[ + – ] Блінкен заявив, що всі країни G7 надають Україні військову допомогу

Блінкен додав, що всі країни G7 надають Україні військову, економічну та гуманітарну підтримку.

"Влада країн тисне на Росію, щоб вона припинила цю загарбницьку війну. Ми розглянемо способи впливу на поглиблення зусиль у всіх напрямках", — пообіцяв він.

[ + – ] Блінкен говорить про війну в Україні з 5-ї хвилини

Анналена Бербок заявила, що міжнародні партнери намагаються боротися з продовольчою кризою, що насувається, викликаною повномасштабною війною в Україні.

"Ми разом працюємо проти цинічної зернової війни Росії, яка загрожує дестабілізувати країни. Ми не дозволимо, щоб ця війна втомила світ голодом", — сказала вона.

Міністерка закордонних справ Німеччини повідомила, що в Україні збудують тимчасові елеватори для зберігання й експорту зерна.

Саміт G7 — де він пройде

Саміт країн G7 пройде в замку Ельмау в Баварських Альпах із 26 по 28 червня. Журналісти відзначають, що це місце не тільки мальовниче, а й ідеально підходить з безпекової точки зору.

[ + – ] Замок Ельмау в Баварських Альпах, де пройде цьогорічний саміт G7

Президент України Володимир Зеленський братиме участь у саміті G7 онлайн.

Також очікується участь у саміті прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі, прем'єр-міністра Японії Есіхіде Суга та президента США Джо Байдена.

ЗМІ писали, що Німеччина з лідерами країн G7 розробляє план Маршалла для повоєнного відновлення України.

Офіс Президента України ще в травні цього року заявляв про необхідність посилити санкції проти РФ, щоб зупинити повномасштабну війну проти України.