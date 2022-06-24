Лидеры G7 обсудят дипломатический конец войны в Украине, – Блинкен

Страны "Большой семерки" опасаются продовольственного кризиса. Политики хотят договориться мирно, но готовятся к тому, что переговоры могут не помочь.

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) на саммите обсудят возможность дипломатического окончания развязанной Россией войны против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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"Последствия российской агрессии против Украины обсудят в ближайшие дни. Будет затронут вопрос о возможном поиске дипломатического решения и подготовка к ситуации, если такой возможности не будет", — акцентировал внимание госсекретарь.

[ + – ] Блинкен заявил, что все страны G7 предоставляют Украине военную помощь

Блинкен добавил, что все страны G7 предоставляют Украине военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

"Власти стран оказывают давление на Россию, чтобы она прекратила эту захватническую войну. Мы рассмотрим способы влияния на углубление усилий по всем направлениям", — пообещал он.

[ + – ] Блинкен говорит о войне в Украине с 5-й минуты

Анналена Бербок заявила, что международные партнеры пытаются бороться с надвигающимся продовольственным кризисом, вызванным полномасштабной войной в Украине.

"Мы вместе работаем против циничной зерновой войны России, которая угрожает дестабилизировать страны. Мы не позволим, чтобы эта война уморила мир голодом", — сказала она.

Министр иностранных дел Германии сообщила, что в Украине построят временные элеваторы для хранения и экспорта зерна.

Саммит G7 — где он пройдет

Саммит стран G7 пройдет в замке Эльмау в Баварских Альпах с 26 по 28 июня. Журналисты отмечают, что это место не только живописное, но и идеально подходит с точки зрения безопасности.

[ + – ] Замок Эльмау в Баварских Альпах, где пройдет саммит G7 в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите G7 онлайн.

Также ожидается участие в саммите премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Марио Драги, премьер-министра Японии Есихидэ Суга и президента США Джо Байдена.

СМИ писали, что Германия с лидерами стран G7 разрабатывает план Маршалла для послевоенного восстановления Украины.

Офис президента Украины еще в мае этого года заявлял о необходимости ужесточить санкции против РФ, чтобы остановить полномасштабную войну против Украины.