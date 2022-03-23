У Зеленского назвали четыре требования к партнерам накануне саммитов ЕС, НАТО и G7

В Офисе президента призвали предоставить стране вооружение и ввести более жесткие санкции в отношении РФ.

Для того, чтобы остановить полномасштабную войну РФ против Украины западным партнерам необходимо ужесточить санкции в отношении государства-агрессора и обеспечить Киев вооружением. Об этом в своем Twitter в среду, 23 марта, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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По словам представителя ОП, если западные партнеры Украины не хотят видеть во снах "мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя", им необходимо проделать четыре шага:

предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО);

обеспечить страну крылатыми ракетами/боеприпасами для тяжелых реактивных систем;

ввести жесткое нефтяное эмбарго на российскую нефть;

полностью закрыть морские порты для кораблей РФ.

Эти требования Подоляк опубликовал накануне саммитов НАТО, "Большой семерки" (24 марта) и Евросоюза (24-25 марта) в Брюсселе. Уже известно, что в них примет участие президент США Джо Байден. На встрече Альянса выступит и президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО предложит союзникам ввести в Украину миротворческий контингент, который может состоять из 10 тысяч солдат стран Альянса.

Также агентство Reuters сообщало, что ЕС рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго против РФ.