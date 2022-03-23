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Политика Российско-украинская война

У Зеленского назвали четыре требования к партнерам накануне саммитов ЕС, НАТО и G7

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Фото: Анадолу | Подоляк назвал требования к Западу на фоне войны с РФ

В Офисе президента призвали предоставить стране вооружение и ввести более жесткие санкции в отношении РФ.

Для того, чтобы остановить полномасштабную войну РФ против Украины западным партнерам необходимо ужесточить санкции в отношении государства-агрессора и обеспечить Киев вооружением. Об этом в своем Twitter в среду, 23 марта, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам представителя ОП, если западные партнеры Украины не хотят видеть во снах "мертвые глаза убитых украинских детей и чувствовать гарь из Мариуполя", им необходимо проделать четыре шага:

  • предоставить Украине современные системы противовоздушной обороны (ПВО);
  • обеспечить страну крылатыми ракетами/боеприпасами для тяжелых реактивных систем;
  • ввести жесткое нефтяное эмбарго на российскую нефть;
  • полностью закрыть морские порты для кораблей РФ.

Эти требования Подоляк опубликовал накануне саммитов НАТО, "Большой семерки" (24 марта) и Евросоюза (24-25 марта) в Брюсселе. Уже известно, что в них примет участие президент США Джо Байден. На встрече Альянса выступит и президент Украины Владимир Зеленский.

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Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда на саммите НАТО предложит союзникам ввести в Украину миротворческий контингент, который может состоять из 10 тысяч солдат стран Альянса.

Также агентство Reuters сообщало, что ЕС рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго против РФ.