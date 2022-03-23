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У Зеленського назвали чотири вимоги до партнерів напередодні самітів ЄС, НАТО і G7

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Фото: Анадолу | Подоляк назвав вимоги до Заходу на фоні війни з РФ

В Офісі президента закликали надати країні озброєння і запровадити жорсткіші санкції проти РФ.

Для того, щоб зупинити повномасштабну війну РФ проти України, західним партнерам необхідно посилити санкції проти держави-агресора та забезпечити Київ озброєнням. Про це у своєму Twitter у середу, 23 березня, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами представника ОП, якщо західні партнери України не хочуть бачити у снах "мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар із Маріуполя", їм необхідно зробити чотири кроки:

  • надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони (ППО);
  • забезпечити країну крилатими ракетами / боєприпасами для важких реактивних систем;
  • запровадити тверде нафтове ембарго на російську нафту;
  • повністю закрити морські порти для кораблів РФ.

Ці вимоги Подоляк опублікував напередодні самітів НАТО, "Великої сімки" (24 березня) та Євросоюзу (24-25 березня) у Брюсселі. Уже відомо, що в них візьме участь президент США Джо Байден. На зустрічі Альянсу виступить і президент України Володимир Зеленський.

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Раніше ми писали, що президент Польщі Анджей Дуда на саміті НАТО запропонує союзникам ввести в Україну миротворчий контингент, який може складатися з 10 тисяч солдат країн Альянсу.

Також агентство Reuters повідомляло, що ЄС розгляне можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ.