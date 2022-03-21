У ЄС розглянуть можливість запровадження нафтового ембарго проти РФ, — Reuters

Відмова Євросоюзу від російської нафти може відбутися після можливої хімічної атаки РФ проти України або масованого бомбардування Києва.

Влада країн Європейського союзу розгляне питання про запровадження ембарго на закупівлю російської нафти у зв'язку з війною РФ проти України. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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За словами високопоставленого дипломата Євросоюзу, блок працює над п'ятим пакетом санкцій щодо Росії.

"Пропонується багато нових імен", — сказав співрозмовник журналістів на умовах анонімності.

У понеділок, 21 березня, міністри закордонних справ країн ЄС проведуть зустріч, після чого в четвер, 24 березня, президент США Джо Байден відвідає Брюссель для зустрічі на найвищому рівні з 30 союзниками в Євросоюзі та НАТО, а також у форматі лідерів Великої сімки, включаючи Японію.

Видання зазначило, що Росія все ще продовжує бойові дії проти України, незважаючи на введені за останні три тижні чотири пакети санкцій, які включають 685 росіян і білорусів, а також торгові та фінансові сектори російської економіки.

"Це ставить перед (Євросоюзом) економічно найважчий вибір: чи націлюватися на російську нафту, як це зробили Сполучені Штати та Великобританія, але не ЄС… із огляду на його залежність від російського газу як джерела енергії", — йдеться в публікації.

Дипломати в коментарі виданню відзначили, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні нафтового ембарго як на наступному логічному кроці для протидії РФ, тоді як Німеччина "застерігає від надто різких дій через і без того високі ціни на енергоносії в Європі".

За даними журналістів, голос Франції, яка головує в Раді Євросоюзу, може стати вирішальним щодо рішення щодо запровадження ембарго.

Президент французької держави Емманюель Макрон заявив, що в разі погіршення ситуації в Україні не має бути "табу" щодо санкцій.

"Ці санкції призначені для того, щоб змусити президента (РФ Володимира) Путіна зробити новий розрахунок. Серед наших партнерів і серед країн, які торгують із Росією, є ті, хто чутливіше ставиться до питання нафти й газу. Проте, як сказав президент, ніяких табу немає", — сказав представник Макрона.

Дипломати, у свою чергу, повідомили журналістам, що приводом для введення енергетичного ембарго можуть стати "російська хімічна атака в Україні або масоване бомбардування Києва".

Нагадаємо, нещодавно до антиросійських санкцій приєдналася Швейцарія — країна запровадила обмеження щодо 197 фізичних осіб. Їхні рахунки були заморожені, а в'їзд до країни — заборонено.

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