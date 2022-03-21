В ЕС рассмотрят возможность введения нефтяного эмбарго против РФ, — Reuters

Отказ Евросоюза от российской нефти может последовать за возможной химической атакой РФ против Украине или массированной бомбардировкой Киева.

Власти стран Европейского союза рассмотрят вопрос о введении эмбарго на закупку российской нефти в связи с войной РФ против Украины. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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По словам высокопоставленного дипломата Евросоюза, блок работает над пятым пакетом санкций в отношении России.

"Предлагается много новых имен", — сказал собеседник журналистов на условиях анонимности.

В понедельник, 21 марта, министры иностранных дел стран ЕС проведут встречу, после чего в четверг, 24 марта, президент США Джо Байден посетит Брюссель для встречи на высшем уровне с 30 союзниками по Евросоюзу и НАТО, а также в формате лидеров Большой семерки, включая Японию.

Издание отметило, что Россия все еще продолжает боевые действия против Украины, несмотря на введенные за последние три недели четыре пакета санкций, которые включают 685 россиян и белорусов, а также торговые и финансовые секторы российской экономики.

"Это ставит перед (Евросоюзом) экономически труднейший выбор: нацеливаться ли на российскую нефть, как это сделали Соединенные Штаты и Великобритания, но не ЕС… учитывая его зависимость от российского газа в качестве источника энергии", — говорится в публикации.

Дипломаты в комментарии изданию отметили, что страны Балтии, включая Литву, настаивают на введении нефтяного эмбарго как на следующем логическом шаге для противодействия РФ, в то время как Германия "предостерегает от слишком резких действий из-за и без того высоких цен на энергоносители в Европе".

По данным журналистов, голос Франции, которая председательствует в Совете Евросоюза, может стать решающим в отношении решения о введении эмбарго.

Президент французского государства Эммануэль Макрон заявил, что в случае ухудшения ситуации в Украине не должно быть "табу" в плане санкций.

"Эти санкции предназначены для того, чтобы заставить президента (РФ Владимира) Путина сделать новый расчет. Среди наших партнеров и среди стран, торгующих с Россией, есть те, кто более чувствительно относится к вопросу нефти и газа. Тем не менее, как сказал президент, никаких табу нет", — сказал представитель Макрона.

Дипломаты в свою очередь сообщили журналистам, что поводом для введения энергетического эмбарго могут стать "российская химическая атака в Украине или массированная бомбардировка Киева".

Напомним, недавно к антироссийским санкциям присоединилась Швейцария — страна ввела ограничения в отношении 197 физических лиц. Их счета были заморожены, а въезд в страну — запрещен.

Ранее Фокус разбирался, как скажется на жизни граждан РФ четвертая волна санкций.