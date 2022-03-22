Зеленський візьме участь у саміті НАТО 24 березня, — прессекретар президента

За словами Сергія Никифорова, під час конференції країни-члени Альянсу говоритимуть про необхідність припинення військових злочинів РФ проти українців.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який заплановано на 24 березня. Цю інформацію в ефірі національного телемарафону підтвердив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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За його словами, Володимир Зеленський братиме участь у саміті НАТО у форматі відеоконференції.

Никифоров наголосив, що офіційний Київ поки не вирішив, яку саме роль нададуть Україні в під час конференції країн-членів Північноатлантичного Альянсу.

"Як мінімум це буде звернення президента, як максимум — повноцінна участь, звісно ж, у відеоформаті. Про формат участі стане відомо найближчими днями", — продовжив прессекретар президента в ефірі телемарафону.

Крім цього, як зазначає Никифоров, учасники саміту НАТО говоритимуть про необхідність припинення воєнних злочинів РФ та обстрілу об'єктів цивільної інфраструктури. Водночас за словами прессекретаря Зеленського, країни-члени Альянсу не планують обговорювати нові формати безпеки для України в умовах агресії Росії.

"Це (припинення військових злочинів та обстрілів цивільних об'єктів — ред.) можна зробити кількома шляхами — закрити небо, надати Україні потужні засоби повітряної оборони та авіацію", — підсумував Никифоров в ефірі марафону.

Нагадаємо, 15 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив про екстрене скликання саміту Північноатлантичного Альянсу через вторгнення РФ в Україну. В позачерговій конференції також візьме участь президент США Джо Байден.

22 березня польські ЗМІ повідомили, що президент Польщі Анджей Дуда під час саміту НАТО, який запланований на 24 березня, запропонує відправити миротворчу місію Альянсу в Україну.