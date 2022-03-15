Столтенберг скликає позачерговий саміт НАТО через вторгнення Росії в Україну

Місія США при НАТО підтвердила присутність на саміті американського президента Джо Байдена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає позачерговий саміт, який відбудеться в Брюсселі 24 березня. На ньому обговорюватимуть наслідки вторгнення Росії, підтримку України та посилення оборони Альянсу. Про це генсек НАТО повідомив у Twitter.

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"Я скликав позачерговий Саміт 24 березня в штаб-квартирі НATO. Ми обговоримо вторгнення РФ в Україну, нашу рішучу підтримку України та подальше посилення стримування й оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка та Європа мають продовжувати стояти разом", — написав він.

Крім того, місія США при НАТО підтвердила, що президент США Джо Байден буде присутній на саміті країн-членів блоку.

"Джо Байден прибуде до штабу Альянсу наступного тижня, щоб взяти участь у позачерговій зустрічі лідерів країн-членів НАТО", — заявили у відомстві.

Нагадаємо, 15 березня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні потрібно укласти новий оборонний союз, у якому одна з країн повинна мати ядерну зброю. За його словами, такою країною може стати Великобританія.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна не зможе вступити в НАТО. За його словами, незважаючи на нібито політику відчинених дверей Альянсу, Київ почув, що не зможе туди увійти.