Зеленский будет участвовать в саммите НАТО 24 марта, — пресс-секретарь президента

По словам Сергея Никифорова, в ходе конференции страны-члены Альянса будут говорить о необходимости прекращения военных преступлений РФ против украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который запланирован на 24 марта. Эту информацию в эфире национального телемарафона подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

По его словам, Владимир Зеленский будет участвовать в саммите НАТО в формате видеоконференции.

Никифоров подчеркнул, что официальный Киев пока не решил, какая именно роль будет отведена для Украины в ходе конференции стран-членов Североатлантического Альянса.

"Как минимум это будет обращение президента, как максимум – полноценное участие, естественно, в видеоформате. О формате участия станет известно в ближайшие дни", — продолжил пресс-секретарь президента в эфире телемарафона.

Помимо этого, как отмечает Никифоров, участники саммита НАТО будут говорить о необходимости прекращения военных преступлений РФ и обстрелов объектов гражданской инфраструктуры. Вместе с этим, по словам пресс-секретаря Зеленского, страны-члены Альянса не планируют обсуждать новые форматы безопасности для Украины в условиях агрессии России.

"Это (прекращение военных преступлений и обстрелов гражданских объектов — ред.) можно сделать несколькими путями — закрыть небо, предоставить Украине мощные средства воздушной обороны и авиацию", — подытожил Никифоров в эфире марафона.

Напомним, 15 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил об экстренном созыве саммита Североатлантического Альянса из-за вторжения РФ в Украину. В ходе внеочередной конференции также будет участвовать президент США Джо Байден.

22 марта польские СМИ сообщили о том, что президент Польши Анджей Дуда в ходе саммита НАТО, который запланирован на 24 марта, предложит отправить миротворческую миссию Альянса в Украину.