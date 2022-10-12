Масовані ракетні удари по Україні не пов'язані з тактикою Суровікіна, — ISW

Стиль нового командувача окупаційних військ генерала Суровікіна не вплине на подальше проведення військових операцій Кремлем, оскільки РФ має серйозні проблеми у війні проти України.

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Призначення генерала Сергія Суровікіна на посаду командувача Об'єднаного угрупування військ РФ не пояснює завдання масованих ракетних ударів по містах України. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 11 жовтня.

На думку аналітиків, стиль ведення бойових дій Сергія Суровікіна не пояснює хвилі масованих ударів по українських містах. До того ж, тактика генерала армії РФ суттєво не вплине на подальше проведення військових операцій з Кремлем в Україні.

Експерти зазначають, що всі російські командувачі військовими округами як мінімум один раз побували або начальником штабу, або командувачем російських військ у Сирії, на території якої завдавалися удари по цивільній інфраструктурі, враховуючи лікарні та хлібоприймальні пункти.

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"Зневага міжнародним правом та ентузіазм до жорстокого поводження з цивільним населенням були стандартною операційною процедурою для російських військ у Сирії до, під час і після перебування Суровікіна на цій посаді. Це стало частиною російського способу ведення війни. Призначення Суровікіна не призведе до подальшої "сиріалізації" російських операцій, тому що бойовий простір в Україні принципово відрізняється від бойового простору в Сирії, а пряме порівняння із сирійським сценарієм спотворює той факт, що Росія стикається з іншими проблемами в Україні", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики сумніваються, що ЗС РФ продовжать хвилями завдавати ракетних ударів по українських містах або здійснювати "килимові" бомбардування за прикладом Сирії. Це пов'язано з тим, що російська авіація не може домінувати в українському небі, як було на Близькому Сході.

Нарощування ракетних ударів по Україні також аналізувало Головне управління розвідки Міноборони. На думку відомства, подібні методи ведення бойових дій проти цивільного населення активно застосовував генерал Сергій Суровікін під час сирійської кампанії. У ГУР припускають, що масовані ракетні удари 10-11 жовтня були здійснені, щоб показати, що кадрові рішення президента РФ Володимира Путіна мають якесь значення.

Фокус у своєму матеріалі також публікував біографію генерала армії РФ Сергія Суровікіна та розповідав, як топофіцер воював проти цивільного населення в Сирії.