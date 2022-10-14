Ракетними ударами по Україні Кремль відволікає росіян від скандалів із мобілізацією, — ISW

Аналітики стверджують, що маневр, що відволікає, не вдався: у російських медіа з'являється все більше свідчень того, що мобілізованих відправляють на забій. Це обурює багатьох росіян.

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Кремль, як і раніше, намагається відвернути громадську думку в Росії від проблем із мобілізацією і на фронті, завдаючи ракетних ударів по Україні, проте ця тактика не дає очікуваного ефекту, констатують аналітики американського Інситу вивчення війни (ISW).

Російські націоналісти, як і раніше, вимагають кадрових перестановок у військово-політичному керівництві й оголошення війни Україні. Військові блогери розповідають про втрати серед мобілізованих і критикують командування за те, що новобранців кидають у бій без спорядження, підготовки та бойового злагодження.

Аналітики зазначають, що російські ЗМІ повідомили про загибель п'ятьох мобілізованих із Челябінська. Багато блогерів заявили, що вбитих і поранених має бути більше. Вони наводять як приклад наказ командувача 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайла Зуська про негайне перекидання мобілізованих військовослужбовців 15-го полку 27-ї мотострілецької бригади з Москви та Московської області на лінію фронту в районі Сватового. Наказ надійшов 2 чи 3 жовтня, тож новобранці не встигли пройти підготовку.

Поблизу лінії фронту росіяни, опинившись без зв'язку, командирів і постачання, потрапили під сильний артилерійський вогонь. У результаті родичі знайшли половину бійців 15 полку пораненими в білгородській обласній лікарні, інша половина досі перебуває на передовій.

Також військові блогери повідомили, що труни з тілами загиблих мобілізованих вже привозять у Челябінськ, Москву та Єкатеринбург. Один воєнкор 13 жовтня поскаржився на те, що з таким ставленням до мобілізованих до лютого 2023 року загине 10 тис. із них, ще 40 тис. отримають поранення. Тому не дивно, що багато новобранців вважають за краще здаватися в полон українцям.

"Постійність таких скарг підтверджує оцінку ISW про те, що мобілізаційна кампанія не підготує достатньо боєздатних російських кадрів, щоб вплинути на перебіг війни в короткостроковій перспективі", — йдеться у звіті інституту.

Раніше в ISW заявили, що ракетні удари по Україні не пов'язані з призначенням Сергія Суровікіна новим командувачем Об'єднаного угрупування військ РФ. Для російської армії жорстоке поводження з цивільним населенням є стандартною операційною процедурою.

Нагадаємо, журналістам вдалося ідентифікувати трьох із п'яти загиблих на війні проти України російських мобілізованих із Челябінської області. Їхні товариші зі служби розповіли, що новобранців "як м'ясо, кинули в штурмову групу з двома гранатометами" без будь-якої підготовки.