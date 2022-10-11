Армію виснажено, озброєння закінчується, – голова британської спецслужби про ЗС РФ

Журналісти отримали текст промови Джеремі Флемінга, який вкаже, що витрати в російській армії в людському ресурсі й озброєнні "приголомшують".

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Керівник Центру урядового зв'язку Джеремі Флемінг заявить, що незважаючи на масований обстріл України 10 жовтня, у ЗС РФ вичерпуються боєприпаси. Про це повідомляє ВВС.

Журналісти отримали текст промови голови британського центру урядового зв'язку Джеремі Флемінга. У тексті виступу зазначається, що ухвалення рішення Путіна розпочати війну проти України було помилковим. В армії РФ закінчуються боєприпаси й інше військове обладнання.

Вказується, що витрати РФ на війну проти України як із погляду людей, так і обладнання "приголомшують". Ранні успіхи ЗС РФ звернені назад.

"Ми знаємо — і російські командири на місцях знають — що їх запаси та боєприпаси закінчуються", — скаже сер Джеремі у своїй промові на щорічній лекції з безпеки Королівського інституту об'єднаних служб.

Мобілізація в РФ та вербування ув'язнених говорить про відчайдушну ситуацію в армії. Оточення Путіна і самі росіяни розуміють, що рішення розпочинати війну було неправильним. Розвідка давала дані, що деякі російські солдати, які воюють в Україні, відмовляються виконувати наказ, саботували свою техніку, а також випадково збили свій літак.

Водночас більшу частину лекції Флемінга буде присвячено Китаю. Комуністична партія КНР прагне розширювати свій вплив у найближчому майбутньому шляхом маніпулювання доступом до власних технологій.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Україна запитує США поставки ракет ATACMS після масованого ракетного удару по країні. За даними ДСНС, загинуло 19 людей, а 105 отримали поранення та травми.