Армия истощена, вооружение заканчивается, – глава британской спецслужбы о ВС РФ

Журналисты получили текст речи Джереми Флеминга, который укажет, что затраты в российской армии в человеческом ресурсе и вооружении "ошеломляют".

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Руководитель Центра правительственной связи Джереми Флеминг заявит, что несмотря на массированный обстрел Украины 10 октября, у ВС РФ иссякают боеприпасы. Об этом сообщает BBC.

Журналисты получили текст речи главы британского центра правительственной связи Джереми Флеминга. В тексте выступления указывается, что принятие решения Путина начать войну против Украины было ошибочным. У армии РФ заканчиваются боеприпасы и другое военное оборудование.

Указывается, что затраты РФ на войну против Украину как с точки зрения людей, так и оборудования "ошеломляют". Ранние успехи ВС РФ обращены вспять.

"Мы знаем — и российские командиры на местах знают — что их запасы и боеприпасы заканчиваются", — скажет сэр Джереми в своей речи на ежегодной лекции по безопасности Королевского института объединенных служб.

Мобилизация в РФ и вербовка заключенных говорит об отчаянной ситуацию в армии. Окружение Путина и сами россияне понимают, что решение начинать войну было неправильно. Разведка давала данные, что некоторые российские солдаты воюющие в Украине отказываются выполнять приказ, саботировали свою технику, а также случайно сбили свой самолет.

Вместе с тем большая часть лекции Флеминга будет посвящена Китаю. Коммунистическая партия КНР стремится расширять свое влияние в ближайшем будущем путем манипулирования доступом к собственным технологиям.

Напомним, по данным СМИ, Украина запрашивает у США поставки ракет ATACMS после массированного ракетного удара по стране. По данным ГСЧС, погибло 19 человек, а 105 получили ранения и травмы.