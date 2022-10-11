Поставки ракет ATACMS: Киев просит Вашингтон действовать быстрее, – Foreign Policy

По данным журналистов, спикер Верховной Рады Украины просил Конгресс избавиться от сдержанности после массированного ракетного удара армии РФ по городам Украины. Ракеты ATACMS могли бы поражать цели на расстоянии более 300 километров.

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После массированного ракетного удара России по Украине 10 октября украинские власти требуют от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки дальнобойных тактических ракет ATACMS. Об этом пишет журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в американский Конгресс.

"Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS", — сказано в тексте обращения.

Эти системы могли бы поражать российские цели на расстоянии более 300 километров, подчеркивается в письме.

[ + – ] Украинское командование предлагало США полную отчетность по использованию ракет ATACMS Фото: U.S. Army

Спикер Рады попросил о поставках истребителей F-15 и F-16.для создания беспилотной зоны и ударных беспилотников Grey Eagle, чтобы противодействовать иранским дронам-камикадзе.

Стефанчук просил уделить особое внимание передаче систем противовоздушной обороны NASAMS, разработанный в Норвегии вместе с американской компанией Raytheon.

"Вооруженные силы Украины успешно сбили почти половину ракет и иранских беспилотников. К сожалению, наши ресурсы ПВО ограничены", — отметил Стефанчук в письме.

Россия, по оценкам спикера парламента, продолжит волну нападений на мирных жителей, поскольку Вооруженные силы Украины продвигаются на фронте, акцентировал он внимание.

По мнению западных чиновников, запасы высокоточных ракет Москвы сильно сократились после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что российский МИД считает "красной линией" поставку Украине дальнобойных ракетных систем. Российский ответ может последовать после анализа ситуации.

В Пентагоне ранее говорили о настойчивой просьбе Киева отправить ракеты большой дальности, чтобы наносить удары по военным объектам на временно оккупированных РФ территориях, в том числе по Крыму.

Украинское командование предлагало США полную отчетность по использованию ракет ATACMS, но в Белом доме решили профинансировать поставки систем НIMARS.