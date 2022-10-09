В МИД РФ назвали красной линией поставки Украине ракет ATACMS

По словам российского дипломата Алексея Полищука, Россия уже обозначила красные линии — это ракеты широкого радиуса действия или другие более мощные средства.

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Глава второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что передачу Украине западных дальнобойных или более мощных средств в России расценят как красную линию. Об этом сообщает "ТАСС".

"Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали, — пояснил Полищук. — Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения".

По словам дипломата, ответные меры на действия США и других западных партнеров, которые снабжают вооружениями Украину, будут приняты после подробного анализа.

Напомним, что Германия планирует поставить в Украину ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии. Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила запланированные поставки вооружений. Ко всему прочему, из-за угроз безопасности власти Германии планируют сформировать собственную новую бронетанковую пехотную бригаду.

Ранее Фокус сообщал, что РФ не сможет снабжать войска техникой из Донецкой области. Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил о том, что из-за взрыва на Крымском мосту россияне не смогут воспользоваться привычным маршрутом. Более того, будет невозможна и переброска вооружений через другие оккупированные территории.

По данным британской разведки, РФ продолжит терять тяжелые вооружения в Украине и в дальнейшем. Больше половины танкового парка ВСУ состоит из российской техники, которая была захвачена у оккупантов. Помимо 440 танков ВС РФ, у украинских войск есть еще и 650 бронемашин.