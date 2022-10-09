У МЗС РФ назвали червоною лінією постачання Україні ракет ATACMS

За словами російського дипломата Олексія Поліщука, Росія вже окреслила червоні лінії — це ракети широкого радіусу дії чи інші потужніші засоби.

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Глава другого департаменту СНД МЗС РФ Олексій Поліщук заявив, що передачу Україні західних далекобійних чи потужніших засобів у Росії розцінять як червону лінію. Про це повідомляє "ТАСС".

"Що стосується так званих червоних ліній, то ми їх уже позначали, — пояснив Поліщук. — Це насамперед постачання Києву далекобійних чи потужніших засобів поразки".

За словами дипломата, заходи у відповідь на дії США та інших західних партнерів, які постачають озброєннями Україні, будуть вжиті після докладного аналізу.

Нагадаємо, що Німеччина планує поставити в Україну ППО IRIS-T та 100 танків із Греції та Словаччини. Глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт підтвердила заплановане постачання озброєнь. До того ж, через загрози безпеці влада Німеччини планує сформувати власну нову бронетанкову піхотну бригаду.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ не зможе постачати війська технікою з Донецької області. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про те, що через вибух на Кримському мосту росіяни не зможуть скористатися звичним маршрутом. Більше того, буде неможливим і перекидання озброєнь через інші окуповані території.

За даними британської розвідки, РФ продовжить втрачати важке озброєння в Україні і надалі. Більше половини танкового парку ЗСУ складається з російської техніки, яку захопили в окупантів. Крім 440 танків ЗС РФ, українські війська мають ще й 650 бронемашин.