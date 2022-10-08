Не только Крым. РФ не сможет поставлять на фронт технику из Донецкой области, – мэр Мелитополя

По словам Ивана Федорова, последствия взрыва на Крымском (Керченском) мосту не позволяют россиянам использовать привычный маршрут. Однако переброска вооружения через другие оккупированные территории также невозможна.

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Российское командование не сможет наладить поставки военной техники на запорожское и херсонское направления после взрыва на Крымском мосту. Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, до сегодняшнего дня российские войска перебрасывали огромное количество вооружения и боеприпасов на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей непосредственно через Керченский мост. Однако после сегодняшнего происшествия транспортировка военной техники пока невозможна.

"Если даже [переброска техники по мосту] полностью не остановится, то существенно замедлится", –– комментирует Федоров.

В то же время, у оккупантов нет альтернативных логистических путей, считает мэр Мелитополя.

Он подчеркивает, что Россия не сможет воспользоваться железнодорожным мостом в Токмаке Запорожской области, так его разрушили еще три месяца назад.

"Мост в Токмаке "устал" еще три месяца назад. Его нет, просто нет этого железнодорожного моста. Поэтому наладить железной дорогой поставки из временно оккупированной Донецкой области просто невозможно, потому что нет железнодорожных путей, нет моста", — прокомментировал региональный политик.

Федоров считает, что россияне могут попытаться починить мост в Токмаке, однако украинские партизаны все равно не дадут им воспользоваться.

"Мы ждем на первые поезда с боеприпасами через Донецкую область", –– сыронизировал он.

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О том, что после подрыва моста в Крыму у россиян остается лишь Токмак в качестве единственного варианта для переброски военной техники, писал украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"После подрыва линии на Крымском мосту, вероятно, все железнодорожные военные поставки на оккупированные территории Запорожья и Херсона возможны только по ветке через Токмак", –– в частности, сказал военкор.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв, что стало причиной возгорания семи топливных цистерн. Движение через переправу перекрыли из-за повреждения дорожного полотна. Как стало известно, причиной происшествия стал взрыв грузового автомобиля.

Советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что взрыв –– это лишь начало освобождения Крыма от оккупационных российских войск.

Оперативное командование "Юг" также сообщило, что подрыв Крымского моста существенно усложняет логистику российских войск.