Не лише Крим. РФ не зможе постачати на фронт техніку з Донецької області, – мер Мелітополя

За словами Івана Федорова, наслідки вибуху на Кримському (Керченському) мосту не дозволяють росіянам використовувати звичний маршрут. Однак перекидання озброєння через інші окуповані території також неможливе.

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Російське командування не зможе налагодити постачання військової техніки на запорізький і херсонський напрямки після вибуху на Кримському мосту. Про це в ефірі національного телемарафону заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, до сьогодні російські війська перекидали величезну кількість озброєння та боєприпасів на окуповані території Херсонської та Запорізької областей безпосередньо через Керченський міст. Однак після сьогоднішньої події транспортування військової техніки поки що неможливе.

"Якщо навіть [перекидання техніки по мосту] повністю не зупиниться, то суттєво сповільниться", — коментує Федоров.

У той же час окупанти не мають альтернативних логістичних шляхів, вважає мер Мелітополя.

Він наголошує, що Росія не зможе скористатися залізничним мостом у Токмаку Запорізької області, оскільки його зруйнували ще три місяці тому.

"Міст у Токмаку "втомився" ще три місяці тому. Його немає, просто немає цього залізничного мосту. Тому налагодити залізницею постачання з тимчасово окупованої Донецької області просто неможливо, бо немає залізничних колій, немає мосту", — прокоментував регіональний політик.

Федоров вважає, що росіяни можуть спробувати відремонтувати міст у Токмаку, проте українські партизани все одно не дадуть ним скористатися.

"Ми чекаємо на перші потяги з боєприпасами через Донецьку область", — зіронізував він.

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Про те, що після підриву мосту в Криму у росіян залишається лише Токмак як єдиний варіант для перекидання військової техніки, писав український журналіст Андрій Цаплієнко.

"Після підриву лінії на Кримському мосту, ймовірно, всі залізничні військові поставки на окуповані території Запоріжжя і Херсона можливі лише по гілці через Токмак", –– зокрема, сказав військкор.

Нагадаємо, 8 жовтня на Кримському мості прогримів вибух, що стало причиною займання семи паливних цистерн. Рух через переправу перекрили через пошкодження дорожнього полотна. Як стало відомо, причиною пригоди став вибух вантажного автомобіля.

Радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що вибух це лише початок звільнення Криму від окупаційних російських військ.

Оперативне командування "Південь" також повідомило, що підрив Кримського мосту суттєво ускладнює логістику російських військ.