Логістика руйнується: в ОК "Південь" розповіли про наслідки підриву Кримського мосту

В окупантів зменшується кількість шляхів для постачання своїх військ. Чим менше їх буде, тим більше ЗСУ братиме їх під свій вогневий контроль. Водночас Міноборони РФ заявляє про відсутність проблем із постачанням військ на півдні України.

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Прессекретарка оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк у коментарі для "24 каналу" заявила, що підрив Кримського мосту суттєво ускладнює логістику російських військ.

За словами Наталії Гуменюк, Кримський міст був важливим логістичним вузлом для російських військ. Після його підриву ЗС РФ змушені залишатися на окупованому півострові. До росіян приходить розуміння, що Крим тимчасово окуповано.

"Руйнуються логістичні шляхи. Це неможливість евакуюватися, зокрема", — заявила Гуменюк.

[ + – ] Так виглядає Кримський міст після вибуху 8 жовтня

У той же час у Міноборони РФ заявили, що постачання російських військ на півдні України йде в повному обсязі.

"Забезпечення російського угруповання військ, задіяного в "спеціальній військовій операції" на Миколаєво-Криворізькому та Запорізькому операційних напрямках, здійснюється безперервно в повному обсязі сухопутним коридором і частково — морським транспортом", — заявили у відомстві.

Чи є альтернативний шлях після підриву Кримського мосту для ЗС РФ?

Наразі окупаційні сили мають альтернативний шлях — через Мелітополь. Проте зі зменшенням в ЗС РФ залишається дедалі менше способів логістичного забезпечення своєї армії. І чим менше їх стає, тим більшим буде вогневий контроль з боку ЗСУ, щоб окупанти не мали змоги ними користуватися.

Нагадаємо, вранці 8 жовтня було підірвано Кримський міст. Унаслідок чого обрушилося кілька прольотів дорожнього покриття і було пошкоджено залізничне полотно через пожежу цистерн із паливом.

За даними ЗМІ, вибух Кримського мосту — це спецоперація СБУ. Проте спецслужба не почала підтверджувати цю інформацію.

Для розслідування вибуху Кримського мосту в РФ створили урядову комісію. На місце події відправили МНС, ФСБ, МВС, Росгвардію і Мінтранспорт.