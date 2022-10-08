Логистика разрушается: в ОК "Юг" рассказали о последствиях подрыва Крымского моста

У оккупантов уменьшается количество путей для снабжения своих войск. Чем меньше их будет, тем больше ВСУ будет брать их под свой огневой контроль. В то же время Минобороны РФ заявляет об отсутствии проблем со снабжением войск на юге Украины.

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Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии для "24 канала" заявила, что подрыв Крымского моста существенно усложняет логистику российских войск.

По словам Натальи Гуменюк, Крымский мост был важным логистическим узлом для российских войск. После его подрыва ВС РФ вынуждены оставаться на оккупированном полуострове. К россиянам приходит понимание, что Крым временно оккупирован.

"Разрушаются логистические пути. Это невозможность эвакуироваться, в частности", — заявила Гуменюк.

[ + – ] Так выглядит Крымский мост после взрыва 8 октября

В то же время в Минобороны РФ заявили, что снабжение российских войск на юге Украины идет в полном объеме.

"Обеспечение российской группировки войск, задействованной в "специальной военной операции" на Николаево-Криворожском и Запорожском операционных направлениях, осуществляется непрерывно в полном объеме по сухопутному коридору и частично – морским транспортом", — заявили в ведомстве.

Есть ли альтернативный путь после подрыва Крымского моста для ВС РФ?

На данный момент у оккупационных сил есть альтернативный путь — через Мелитополь. Однако с их уменьшением у ВС РФ остается все меньше способов логистического обеспечения своей армии. И чем меньше их становится, тем больше будет огневой контроль со стороны ВСУ, чтобы оккупанты не имели возможности ими пользоваться.

Напомним, утром 8 октября был взорван Крымский мост. В результате обрушилось пару пролетов дорожного покрытия и было повреждено железнодорожное полотно из-за пожара цистерн с топливом.

По данным СМИ, взрыв Крымского моста — это спецоперация СБУ. Однако спецслужба не стала подтверждать эту информацию.

Для расследования взрыва Крымского моста в РФ создали правительственную комиссию. На месте происшествия направили МЧС, ФСБ, МВД, Росгвардию и Минтранспорт.