Украина предложила согласовывать с США цели в случае поставок ракет ATACMS, — CNN

Предложение, по сути, дает Вашингтону право вето в отношении применения дальнобойных систем, которые способны поражать объекты на территории России.

Related video

Украинская сторона обратилась к США с просьбой передать дальнобойные тактические ракеты ATACMS и предлагает полную отчетность об их применении. Таким образом, Киев предлагает согласовать с Вашингтоном российские цели для поражения, в попытке преодолеть сопротивление американской стороны, которая опасается возможной эскалации. Об это сообщает телеканал CNN. —

Предложение Киева, по сути, дает американцам право вето в отношении применения тактических ракетных систем ATACMS с дальностью до 300 км, которые могут поражать цели как на территории Украины, так и России. Таким образом Украина говорит о гарантиях того, что без согласования с США, удары по российской территории наносится не будут, что, как опасаются в Белом доме, может привести к эскалации и непосредственному участию в войне.

Несмотря на предложение Украины, администрация президента Джо Байдена все еще не утвердила поставки дальнобойных ракет. Вместо этого в Белом доме объявили о финансировании поставок 18 РСЗО HIMARS, что увеличит численность этих систем на службе у ВСУ до 30 единиц.

Американские обозреватели сообщают, что в администрации Байдена все еще присутствуют опасения того, что предоставление ракет ATACMS большей дальности пересечет "красную черту" в глазах Москвы, которая воспримет США как прямую сторону конфликта.

Ранее полковник запаса Виктор Кевлюк в интервью Фокусу сказал, что решение о поставках тактических ракет ATACMS лежит больше в политической плоскости. По его словам существуют международные соглашения, которые регламентируют нераспространение ракетных технологий, и война не повод нарушать эти соглашения.

Комментируя возможность предоставления Украине ракет ATACMS, заместитель главы Пентагона Колин Каль заявил, что такие системы Вооруженным силам Украины не нужны. По его мнению, украинские военные больше нуждаются в снарядах GMLRS, которые имеют дальность до 80 км.