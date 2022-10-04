Україна запропонувала узгоджувати зі США цілі у разі постачання ракет ATACMS, — CNN

Пропозиція, по суті, дає Вашингтону право вето щодо застосування далекобійних систем, здатних вражати об'єкти біля Росії.

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Українська сторона звернулася до США з проханням передати далекобійні тактичні ракети ATACMS та пропонує повну звітність щодо їх застосування. Таким чином, Київ пропонує узгодити з Вашингтоном російські цілі для ураження, у спробі подолати опір американської сторони, яка боїться можливої ескалації. Про це повідомляє телеканал CNN.

Пропозиція Києва, по суті, надає американцям право вето щодо застосування тактичних ракетних систем ATACMS із дальністю до 300 км, які можуть вражати цілі як на території України, так і Росії. Таким чином Україна говорить про гарантії того, що без погодження зі США удари по російській території завдаватися не будуть, що, як побоюються в Білому домі, може призвести до ескалації та безпосередньої участі у війні.

Незважаючи на пропозицію України, адміністрація президента Джо Байдена все ще не затвердила постачання далекобійних ракет. Натомість у Білому домі оголосили про фінансування поставок 18 РСЗВ HIMARS, що збільшить чисельність цих систем на службі у ЗСУ до 30 одиниць.

Американські оглядачі повідомляють, що в адміністрації Байдена все ще є побоювання того, що надання ракет ATACMS більшої дальності перетне "червону межу" в очах Москви, яка сприйме США як прямий бік конфлікту.

Раніше полковник запасу Віктор Кевлюк в інтерв'ю Фокусу сказав, що рішення про постачання тактичних ракет ATACMS лежить більше у політичній площині. За його словами, існують міжнародні угоди, які регламентують нерозповсюдження ракетних технологій, і війна не привід порушувати ці угоди.

Коментуючи можливість надання Україні ракет ATACMS, заступник глави Пентагону Колін Каль заявив, що такі системи Збройним силам України не потрібні. На його думку, українські військові більше потребують снарядів GMLRS, які мають дальність до 80 км.