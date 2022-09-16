Передача Україні ракет ATACMS – це політичне рішення, а не військове, – експерт

За словами Віктора Кевлюка, існують певні міжнародні угоди, які б регламентували нерозповсюдження ракетних технологій. Однак до кінця року Україна все одно може отримати ATACMS.

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Щоб Україна отримала ракети ATACMS дальністю до 300 км, які можна запускати з MLRS чи HIMARS, має бути ухвалене скоріше політичне, ніж технологічне рішення. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу Віктор Кевлюк.

"Це дорога зброя, високоточні ракети, але є певні міжнародні угоди, які регламентують нерозповсюдження ракетних технологій, і війна не привід порушувати ці угоди. Тому тут, швидше за все, шукають політичне рішення, а не військове. Що стосується ППО, засобів мобільності піхоти, проблема полягає в тому, що їх або мало, або немає зовсім. Якщо таке станеться (надання ATACMS, — ред.), а я думаю, що станеться, то варто очікувати до кінця року, тому що ленд-ліз у тому форматі, який ми очікуємо, має запрацювати з початку жовтня", — каже військовий експерт.

Раніше ми писали про те, що Україна надіслала американським законодавцям список із 29 видів зброї та боєприпасів. Як стало відомо, Київ просить ATACMS, більше ракет Harpoon та дві тисячі боєприпасів Himars.

Повний текст інтерв'ю з експертом Центру оборонних стратегій, полковником запасу Віктором Кевлюком читайте на сайті Фокусу.