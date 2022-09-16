Передача Украине ракет ATACMS – это политическое решение, а не военное, – эксперт

По словам Виктора Кевлюка, существуют определенные международные соглашения, регламентирующие нераспространение ракетных технологий. Однако до конца года Украина все равно может получить ATACMS.

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Чтобы Украина получила ракеты ATACMS дальностью до 300 км, которые можно запускать с MLRS или HIMARS, должно быть принято скорее политическое, чем технологическое решение. Об этом в интервью Фокусу рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк.

"Это дорогостоящее оружие, высокоточные ракеты, но есть определенные международные соглашения, регламентирующие нераспространение ракетных технологий, и война не повод нарушать эти соглашения. Поэтому здесь, скорее всего, ищут политическое решение, а не военное. Что касается ПВО, средств мобильности пехоты, проблема состоит в том, что их либо мало, либо нет совсем. Если такое произойдет (предоставление ATACMS, – ред.), а я думаю, что произойдет, то стоит ожидать до конца года, потому что ленд-лиз в том формате, который мы ожидаем, должен заработать с начала октября", – говорит военный эксперт.

Ранее мы писали о том, что Украина направила американским законодателям список из 29 видов оружия и боеприпасов. Как стало известно, Киев просит ATACMS, больше ракет Harpoon и две тысячи боеприпасов Himars.

Полный текст интервью с экспертом Центра оборонных стратегий, полковником запаса Виктором Кевлюком читайте на сайте Фокуса.