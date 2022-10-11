Постачання ракет ATACMS: Київ просить Вашингтон діяти швидше, – Foreign Policy

За даними журналістів, спікер Верховної Ради України просив Конгрес позбавитися стриманості після масованого ракетного удару армії РФ по містах України. Ракети ATACMS могли б вражати цілі на відстані понад 300 км.

Related video

Після масованого ракетного удару Росії по Україні 10 жовтня українська влада вимагає від президента США Джо Байдена зняти заборону на постачання далекобійних тактичних ракет ATACMS. Про це пише журнал Foreign Policy з посиланням на листа спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука в американський Конгрес.

"Україна хоче, щоб адміністрація Байдена позбулася стриманості та надала тактичні ракетні системи ATACMS", — сказано в тексті звернення.

Ці системи могли б вражати російські цілі на відстані понад 300 кілометрів, наголошується у листі.

[ + – ] Українське командування пропонувало США повну звітність щодо використання ракет ATACMS Фото: U.S. Army

Спікер Ради попросив про постачання винищувачів F-15 та F-16 для створення безпілотної зони та ударних безпілотників Grey Eagle, щоб протидіяти іранським дронам-камікадзе.

Стефанчук просив приділити особливу увагу передачі систем протиповітряної оборони NASAMS, розробленої в Норвегії разом із американською компанією Raytheon.

"Збройні сили України успішно збили майже половину ракет та іранських безпілотників. На жаль, наші ресурси ППО обмежені", — зазначив Стефанчук у листі.

Росія, за оцінками спікера парламенту, продовжить хвилю нападів на мирних жителів, оскільки Збройні сили України просуваються на фронті, наголосив він.

На думку західних чиновників, запаси високоточних ракет Москви значно скоротилися після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що російське МЗС вважає "червоною лінією" постачання Україні далекобійних ракетних систем. Російська відповідь може наслідувати після аналізу ситуації.

У Пентагоні раніше говорили про наполегливе прохання Києва відправити ракети великої дальності, щоб завдавати ударів по військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях РФ, зокрема по Криму.

Українське командування пропонувало США повну звітність щодо використання ракет ATACMS, але у Білому домі вирішили профінансувати постачання систем НIMARS.