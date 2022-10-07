Україна просить у США ракети ATACMS для ударів по військових об'єктах у Криму, – WSJ

Російське командування використовує окупований півострів для запуску іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Україні потрібні ракети більшої дальності для протидії ЗС РФ.

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Офіційний Київ наполегливо просить у США ракети більшої дальності для завдання ударів по військових об'єктах на захопленій Росією території, враховуючи Крим. Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела у Пентагоні.

Як зазначають журналісти, цей запит стане тестом для адміністрації Байдена, наскільки вона готова підтримувати воєнні цілі Києва.

Вашингтон, як і раніше, закликає Україну зосередитися на бойових діях у східній і південній частинах держави, особливо в районі Харкова та Херсона, де ЗСУ провели успішний контрнаступ.

Проте Київ наполягає на збільшенні кількості озброєння, включно з американськими балістичними ракетами ATACMC.

Наразі російське командування використовує окупований півострів для запуску іранських дронів-камікадзе Shahed-136, які атакують цивільну інфраструктуру в країні. І для протидії ЗС РФ Україні потрібні ракети більшої дальності. Це дозволило б не просто відбивати атаки, а й ударити по об'єктах, звідки безпілотники вилітають.

У той же час президент США Джо Байден до останнього часу відмовлявся надавати Україні ATACMC, побоюючись, що їх можуть використати для ударів по території країни-агресора. Крім того, США не хочуть ризикувати розширенням конфлікту з Росією.

"Причина, через яку ми не даємо їм [Україні] цю зброю, — це розбіжності щодо питань завдання ударів по цілях у Криму", — прокоментував представник Конгресу.

Військовий аташе України у Вашингтоні генерал-майор Борис Кременецький, зі свого боку, заявив, що Україні потрібні ракети більшої дальності, які можна буде запускати з пускової установки Himars, уже наданої Україні.

"Нам потрібно уразити кілька цілей на окупованій українській території", — прокоментував він.

Раніше The Wall Street Journal писав, що Росія за підсумками успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва, випереджаючи за всіма показниками США та союзників НАТО.