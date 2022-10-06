Армія Росії стала головним "постачальником" важкої техніки для ЗСУ, — The WSJ

Українська армія з першого дня вторгнення затрофеїла понад 1000 одиниць техніки, серед якої танки, гаубиці, БМП та реактивні системи залпового вогню.

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Росія за підсумками успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва, випереджаючи за всіма показниками США та союзників НАТО. Про це йдеться у матеріалі видання The Wall Street Journal.

Стрімкий контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку призвів до того, що підрозділи ЗС РФ були змушені відступати, залишаючи склади з боєприпасами та десятки одиниць бронетехніки.

Подібні військові трофеї, як пише The WSJ, допомогли українській армії не лише повернути під свій контроль Лиман, а й посилити просування у напрямку захопленого Луганська. Лише один 49-й стрілецький батальйон "Карпатська Січ" захопив 10 танків Т-80 та п'ять самохідних гаубиць 2С5 "Гіацинт". У спілкуванні з журналістами начальник штабу підрозділу Руслан Андрійко нарік, що військовослужбовці не знають, що їм тепер робити з такою кількістю трофеїв.

"У нас так багато трофеїв, що ми навіть не знаємо, що з ними робити. Ми починали як піхотний батальйон, а тепер начебто стаємо механізованим батальйоном", — додав офіцер у коментарі The WSJ.

Якщо підбити підсумки останніх контрнаступів ЗСУ на кількох напрямках, Росія стала найбільшим "постачальником" важкого озброєння для Києва, обійшовши за всіма показниками США та країн-членів НАТО.

З першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ вдалося затрофеїти 109 українських танків, 15 САУ та 63 БМП. А підрозділи ЗСУ, зі свого боку, отримали від загарбників 460 бойових танків, 92 самохідні гаубиці, 448 бойових машин піхоти, 195 бойових броньованих машин та 44 одиниці РСЗВ.

Варто зазначити, що на початку жовтня з'явилася інформація про дорогий військовий трофей, який опинився у розпорядженні бійців ЗСУ. Українські військовослужбовці змогли захопити повністю справну важку вогнеметну систему "Сонцепек", здатну своїм вогнем накривати територію до 40 тисяч квадратних метрів.

Також повідомлялося, що під час контрнаступу на Харківському напрямку ЗСУ затрофеїли машину управління артилерією IV14 та РЛС "Зоопарк-1", вартість якого складає близько $20 млн.