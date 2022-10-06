Армия России стала главным "поставщиком" тяжелой техники для ВСУ, — The WSJ

Украинская армия с первого дня вторжения затрофеила свыше 1000 единиц техники, среди которой танки, гаубицы, БМП и реактивные системы залпового огня.

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Россия по итогам успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении стала крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Киева, опережая по всем показателям США и союзников НАТО. Об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal.

Стремительное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении привело к тому, что подразделения ВС РФ были вынуждены отступать, оставляя склады с боеприпасами и десятки единиц бронетехники.

Подобные военные трофеи, как пишет The WSJ, помогли украинской армии не только вернуть под свой контроль Лиман, но и усилить продвижение в направлении захваченного Луганска. Только один 49-й стрелковый батальон "Карпатська Січ" захватил 10 танков Т-80 и пять самоходных гаубиц 2С5 "Гиацинт". В общении с журналистами начальник штаба подразделения Руслан Андрейко посетовал, что военнослужащие не знают, что им теперь делать с таким количеством трофеев.

"У нас так много трофеев, что мы даже не знаем, что с ними делать. Мы начинали как пехотный батальон, а теперь вроде как становимся механизированным батальоном", — добавил офицер в комментарии The WSJ.

Если подвести итоги последних контрнаступлений ВСУ на нескольких направлениях, Россия стала крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Киева, обойдя по всем показателям США и стран-членов НАТО.

С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ удалось затрофеить 109 украинских танков, 15 САУ и 63 БМП. А подразделения ВСУ, в свою очередь, получили от захватчиков 460 боевых танков, 92 самоходные гаубицы, 448 боевых машин пехоты, 195 боевых бронированных машин и 44 единицы РСЗО.

Стоит отметить, что в начале октября появилась информация о дорогостоящем военном трофее, который оказался в распоряжении бойцов ВСУ. Украинские военнослужащие смогли захватить полностью исправную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", способную своим огнем накрывать территорию до 40 тысяч квадратных метров.

Также сообщалось, что в ходе контрнаступления на Харьковском направлении ВСУ затрофеили машину управления артиллерией IV14 и РЛС "Зоопарк-1", стоимость которого составляет около $20 млн.