ЗС РФ у паніці тікали з позицій на Харківщині, кидаючи дорогу техніку, — розвідка Британії

Українські військовослужбовці змогли затрофеїти машину управління артилерією IV14 та РЛС "Зоопарк-1", вартість якої оцінюють у понад $20 млн.

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Деякі підрозділи ЗС РФ через успішний контрнаступ Збройних сил України оперативно залишали місця дислокації і дорогу бойову техніку. Про це йдеться у свіжому звіті військової розвідки Міноборони Великобританії від 15 вересня.

За даними відомства, українська армія продовжує зміцнювати контроль над нещодавно деокупованими районами Харківської області. Армія Росії, як стверджують у британській розвідці, зараз дислокується на захід від річки Оскол.

У відомстві, коментуючи провал російських військ на Харківському напрямку, заявили, що підрозділи ЗС РФ по-різному відступали зі своїх позицій.

"Деякі формування відступали у відносно хорошому порядку та під контролем, тоді як інші тікали в явній паніці. Серед цінної техніки, кинутої російськими військами, що відступали, були засоби, необхідні для забезпечення артилерійського стилю ведення війни, яку веде Росія", — йдеться у звіті розвідки Міноборони.

За даними силового відомства, росіяни, відступаючи зі своїх позицій, кинули радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1", вартість якого становить понад $20 млн. Крім цього, українські військовослужбовці змогли отримати військовий трофей у вигляді машини керування артилерією IV14.

Провал ЗС РФ і втеча з позицій, в ході якого було кинуто дорогу техніку, розвідка Великобританії пояснює локальними порушеннями в командуванні російської армії.

[ + – ] ЗС РФ у паніці відступали на Харківському напрямку, кидаючи дорогу техніку

Зазначимо, що в Міністерстві оборони України оприлюднили нові деталі успішної операції на Харківському напрямку. У ході контрнаступу ЗСУ звільнили майже 390 населених пунктів і близько 150 тисяч осіб, які кілька місяців перебували в російській окупації.

Також повідомлялося, що ЗС РФ за 100 годин втратили в боях під Ізюмом сто танків. Українським військовослужбовцям під час контрнаступу на Харківському напрямку вдалося розгромити 1-у гвардійську танкову армію, яку готували для оборони Москви.