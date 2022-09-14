З-під окупації звільнили 150 тисяч людей: у Міноборони оновили підсумки Харківської операції

У звільнених регіонах ще потрібно проводити стабілізаційні заходи, тож проживати там ще не безпечно.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр уточнила дані щодо звільнених територій у Харківській області. Про це вона написала у Фейсбуці.

Україна веде оборонну операцію, в межах якої ЗСУ реалізує наступальні дії. Нині лінія фронту становить 2500 км, зокрема на 1300 км ведуться активні бойові дії. Цифри по Харківській області постійно змінюються, оскільки процеси знаходяться в динаміці.

Зараз з 6 вересня звільнено:

близько 8500 квадратних кілометрів

близько 388 населених пунктів

близько 150 тисяч людей

На звільнених територіях ще не можна безпечно проживати, адже вони потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації. Тому офіційні дані про звільнені території свідомо подаються із запізненням. Вони можуть включати або не включати проведені стабілізаційні заходи, тому й змінюватись надалі.

Нагадаємо, голова Чечні заявив, що ЗС РФ нікуди не відступали з Харківської області. Він назвав дії РФ тоншою стратегією, ніж в України.

Також повідомлялося, що ЗСУ знищили або захопили 100 танків російської армії у контрнаступі на Харківщині.