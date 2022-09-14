Из-под оккупации освободили 150 000 людей: в Минобороны обновили итоги Харьковской операции

В освобожденных регионах еще нужно проводить стабилизационные мероприятия, поэтому проживать там еще не безопасно.

Related video

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила данные об освобожденных территориях в Харьковской области. Об этом она написала в Фейсбуке.

Украина ведет оборонительную операцию, в рамках которой ВСУ реализует и наступательные действия. Сейчас линия фронта составляет 2500 км, из которых на 1300 км ведутся активные боевые действия. Цифры по Харьковской области постоянно меняются, так как процессы в находятся динамике.

На данный момент с 6 сентября освобождено:

около 8500 квадратных километров

около 388 населенных пунктов

около 150 тысяч человек

На освобожденных территориях еще нельзя безопасно проживают так они нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации. Поэтому официальные данные об освобожденных территориях осознанно подаются с опозданием. Они могут включать или не включать проведенные стабилизационные мероприятия, поэтому и меняться в дальнейшем.

Напомним, глава Чечни заявил, что ВС РФ никуда не отступали из Харьковской области. Он назвал действия РФ более тонкой стратегией, чем у Украины.

Также сообщалось, что ВСУ уничтожили или захватали 100 танков российской армии в контрнаступлении на Харьковщине.