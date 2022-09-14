"Западные провокации": Кадыров уверяет, что ВС РФ "никуда не отступали" с Харьковской области

Глава Чечни заверил, что генералы РФ дают делать ВСУ то, что выгодно России, назвав тактику государства-агрессора "более тонкой", чем у Украины.

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Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров выступил с заявлением, в котором уверяет, что российские войска в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины "никуда не отступают", а информация, распространяемая об этом, является следствием "западных провокаций". Об этом лидер Чечни написал в своем телеграм-канале в среду, 14 сентября.

"Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО (войны против Украины — ред.) мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить. Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она более тонкая", — написал президент Чеченской республики.

Кадыров добавил, что Россия сейчас якобы пытается уменьшить количество жертв среди мирных жителей, а генералы РФ "прекрасно разбираются в тонкостях военного дела" и позволяют ВСУ "делать только то, что выгодно нам". Глава Чечни оправдал отступление войск России тем, что государству-агрессору необходимо растягивать силы украинских войск по линии фронта, "зажимать в котел" и вынуждать ВСУ зайти в "ловушку".

Кадыров отметил, что если бы он руководил Россией, он бы объявил военное положение по всей территории страны и "применил бы любое вооружение", подчеркнув, что это — лишь его личное мнение.

Напомним, недавно Кадыров в своем аудиобращении к подписчикам в телеграм-канале сообщил, что отступление российской армии из Изюма, Купянска и Балаклеи Харьковской области было необходимым и в этом есть положительные моменты.

Также мы писали, что Рамзан Кадыров заговорил о "бессрочном отпуске". Лидер Чечни посетовал на старость, однако на следующий день заверил, что не собирается покидать пост главы Чеченской республики.

Ранее Фокус собрал главные факты о контрнаступлении ВСУ, в результате которого от российских войск были освобождены тысячи квадратных километров территории.