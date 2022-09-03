Время пришло: Рамзан Кадыров заговорил о "бессрочном отпуске"

Лидер Чечни посетовал на старость и вспомнил, что является "долгожителем" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Кроме того, он высказал страх уйти с поста по принуждению

Глава Чечни Рамзан Кадыров на камеру заговорил о намерении уйти в "бессрочный отпуск" и фактически покинуть свой пост. Соответсвующее видеообращение он опубликовал на своем Телеграм-канале.

"Сегодня узнал, что я, оказывается, "долгожитель" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Уже пятнадцать лет, как я руковожу республикой". — сказал Кадыров в обращении к своим подписчикам.

Он также вспомнил кавказскую пословицу о гостях. Она гласит, что, каким бы уважаемым и долгожданным не был гость, но еще более уважения он заслужит, если не задержится и вовремя покинет гостеприимный дом хозяев.

"Я думаю, что мое время тоже пришло", — сказал глава Чечни.

Кадыров также пожаловался на то, что "молодость прошла" и он хочет уйти со своего поста прежде, чем его "выгонят".

"Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск", — подытожил Кадыров.

Кто он: Российский чеченский государственный деятель, глава Чечни (с 2007), член бюро высшего совета партии "Единая Россия". С февраля 2007 года исполнял обязанности президента Чечни. Кадырова неоднократно обвиняли в нарушениях прав человека во время его правления. В США он внесен в санкционный "Список Магнитского" по обвинениям в репрессиях, пытках и убийствах. Рамзан Кадыров известен своей позицией в поддержку президента РФ Владимира Путина. В феврале 2022 года Кадыров отправил чеченские войска в Украину. Из-за этого получил насмешливое прозвище "командующий тик-ток войсками", потому что "кадыровцы" большинство времени посвящали съемке срежиссированных пропагандистских роликов о якобы своих победах над украинскими военными.

Напомним, в Украине сообщили о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Офис генпрокурора хочет привлечь лидера Чеченской Республики к ответственности за вторжение "кадыровцев" в Украину и оправдывание российской агрессии. Следствие получило доказательства того, что Кадыров организовал вторжение подразделений Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ, Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ в Чеченской Республике и Министерства внутренних дел РФ в Чеченской Республике.

Также мы писали о том, как глава террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник присвоил главе Чечни РФ Рамзану Кадырову звание героя "республики".