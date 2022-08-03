Кадырову присвоили звание "героя ЛНР" (видео)

Лидер боевиков Пасечник на церемонии вручения награды заявил, что чеченские военные помогли оккупировать Луганскую область.

Глава террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник присвоил главе Чеченской республики РФ Рамзану Кадырову звание героя "республики". Об этом в среду, 3 августа, сообщило российское агентство "РИА Новости".

На церемонии вручения Пасечник поблагодарил жителей Чечни за помощь "в противостоянии с украинскими нацистами", заявив, что с их помощью пророссийские боевики якобы полностью оккупировали Луганскую область. При этом лидер "ЛНР" сообщил, что все жители временно оккупированной территории знают, кто такие бойцы кадыровских подразделений "Ахмат".

В свою очередь лидер Чечни, присутствовавший на церемонии, вручил Пасечнику, а также секретарю генерального совета прокремлевской партии "Единая Россия" Андрею Турчаку орден Кадырова. Глава пророссийских боевиков получил награду "за укрепление российской государственности и значительный вклад" в отношения с Чечней, а генсек "Единой России" — за укрепление государственности РФ и существенный вклад в дело "в интересах отечества", передают российские журналисты.

Напомним, по словам руководителя Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, по состоянию на 27 июля, Вооруженным силам РФ все еще не удалось полностью оккупировать регион — на тот момент продолжались бои на окраинах области.

Ранее Кадыров сообщил, что российские власти разрабатывают "план демилитаризации" стран НАТО.