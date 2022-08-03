Кадирову надали звання "героя ЛНР" (відео)

Лідер бойовиків Пасічник на церемонії вручення нагороди заявив, що чеченські військові допомогли окупувати Луганську область.

Глава терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник надав голові Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову звання героя "республіки". Про це в середу, 3 серпня, повідомило російське агентство "РИА Новости".

На церемонії вручення Пасічник подякував мешканцям Чечні за допомогу "у протистоянні з українськими нацистами", заявивши, що за їх допомогою проросійські бойовики нібито повністю окупували Луганську область. Водночас лідер "ЛНР" повідомив, що всі жителі тимчасово окупованої території знають, хто такі бійці кадировських підрозділів "Ахмат".

Зі свого боку лідер Чечні, який був присутній на церемонії, вручив Пасічнику, а також секретареві генеральної ради прокремлівської партії "Єдина Росія" Андрію Турчаку орден Кадирова. Глава проросійських бойовиків отримав нагороду "за зміцнення російської державності та значний внесок" у відносини з Чечнею, а генсек "Єдиної Росії" — за зміцнення державності РФ та суттєвий внесок у справу "на користь батьківщини", передають російські журналісти.

Нагадаємо, за словами керівника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, станом на 27 липня Збройним силам РФ все ще не вдалося повністю окупувати регіон — на той момент точилися бої на околицях області.

Раніше Кадиров повідомив, що російська влада розробляє "план демілітаризації" країн НАТО.