"Після взяття Києва": Кадиров пригрозив Польщі "демілітаризацією"

План "демілітаризації НАТО" лідер Чечні обговорив зі своїм помічником Апти Алаудіновим.

Лідер Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров заявив, що російська влада розробляє "план демілітаризації" країн НАТО. Зокрема, глава республіки повідомив, що після "взяття Києва" Росія розраховує на вторгнення до Польщі. Відповідне повідомлення Кадров опублікував у своєму Telegram-каналі у вівторок, 19 липня.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Плани грандіозні. Ми вже розробляємо план демілітаризації країн НАТО, а перша на черзі після взяття Києва — Польща", — йдеться у пості Кадирова.

Лідер Чечні також зазначив, що його помічник Апти Алаудінов відвідав з візитом окуповані території Луганської області та брав участь у її захопленні спільно з "Народною міліцією ЛНР" без "якихось професійно навчених військових фахівців або підрозділів важкої техніки".

За словами Кадирова, він разом з Алаудіновим обговорив плани вторгнення на територію країн Північноатлантичного альянсу, зокрема Польщі, "зваживши плюси та мінуси" роботи чеченських підрозділів у процесі повномасштабної війни проти України.

Нагадаємо, у липні Рамзан Кадиров опублікував ролик, у якому зіграв головну роль другого плану. На відео показано, як актор президента України Володимир Зеленський підписує акт про капітуляцію держави, а одним із пунктів угоди стала фраза "Ахмат — сила".

Також раніше стало відомо, що 31 травня під час боїв українська артилерія знищила підполковника Заура Дімаєва, заступника командира 4-го батальйону полку спеціального призначення імені Кадирова.