RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Кадиров знявся у фільмі про те, як Зеленський підписує акт про капітуляцію

291
Кадиров знявся в кіно, тикток-війська, кадировці знімають фейкові відео
Фото: Скріншот | Рамзан Кадиров виконав головну роль другого плану в короткометражній пародії

За версією глави Чечні, документ повинен містити пункт "Ахмат — сила".

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував ролик, у якому зіграв головну роль другого плану. У ролику показано, як переляканий Володимир Зеленський підписує акт про капітуляцію. Причому одним із пунктів документа став такий: Ахмат — сила.

"Ми довели це? Звичайно, Ахмат — сила, дон", — промовляє наприкінці ролика Кадиров.

Фільм за участю Кадирова належить до жанру мілітаристської патріотичної комедії
Фільм за участю Кадирова належить до жанру мілітаристської патріотичної комедії

Давній "шанувальник творчості" кадировців начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков, відомий у мережі під нікнеймом Позивний Маршал, гідно оцінив акторські здібності Рамзана Кадирова.

"Знав, що ці кадировці клоуни, але не думав, що такі професійні", — зазначив він.

Зазначимо, що особисту гвардію глави Чечні, так званих кадировців, давно охрестили "тікток-військами", оскільки не раз ловили їх на тому, що опубліковані ними ролики боїв виявляються фейковими.

Ще в березні користувачі соціальної мережі Reddit дійшли висновку, що чеченські військові, які звітують про хід війни в Україні, роблять відповідні фото та відео не в зоні бойових дій, а в білоруському місті Мозир.

Незабаром після цього Кадиров повідомив про візит у Маріуполь, опублікувавши фото, нібито зроблене на території України. На фото він зображений під час молитви на стоянці заправної станції Pulsar. Це російська мережа АЗС, в Україні їх немає.

Рамзан Кадиров заявив, що це фото зроблено в Україні
Рамзан Кадиров заявив, що це фото зроблено в Україні

Нагадаємо, днями Стоматологічна асоціація Росії нагородила Кадирова орденом "За заслуги перед стоматологією" І ступеня.