Кадиров знявся у фільмі про те, як Зеленський підписує акт про капітуляцію

За версією глави Чечні, документ повинен містити пункт "Ахмат — сила".

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував ролик, у якому зіграв головну роль другого плану. У ролику показано, як переляканий Володимир Зеленський підписує акт про капітуляцію. Причому одним із пунктів документа став такий: Ахмат — сила.

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"Ми довели це? Звичайно, Ахмат — сила, дон", — промовляє наприкінці ролика Кадиров.

[ + – ] Фільм за участю Кадирова належить до жанру мілітаристської патріотичної комедії

Давній "шанувальник творчості" кадировців начальник Департаменту патрульної поліції Національної поліції України Євген Жуков, відомий у мережі під нікнеймом Позивний Маршал, гідно оцінив акторські здібності Рамзана Кадирова.

"Знав, що ці кадировці клоуни, але не думав, що такі професійні", — зазначив він.

Зазначимо, що особисту гвардію глави Чечні, так званих кадировців, давно охрестили "тікток-військами", оскільки не раз ловили їх на тому, що опубліковані ними ролики боїв виявляються фейковими.

Ще в березні користувачі соціальної мережі Reddit дійшли висновку, що чеченські військові, які звітують про хід війни в Україні, роблять відповідні фото та відео не в зоні бойових дій, а в білоруському місті Мозир.

Незабаром після цього Кадиров повідомив про візит у Маріуполь, опублікувавши фото, нібито зроблене на території України. На фото він зображений під час молитви на стоянці заправної станції Pulsar. Це російська мережа АЗС, в Україні їх немає.

[ + – ] Рамзан Кадиров заявив, що це фото зроблено в Україні

Нагадаємо, днями Стоматологічна асоціація Росії нагородила Кадирова орденом "За заслуги перед стоматологією" І ступеня.